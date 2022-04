Infortunio shock sotto gli occhi di moglie e genitori: Hauge inconsolabile, lacrime in campo Gravissimo infortunio per Marco Meyerhöfer, in un contrasto con il calciatore ancora di proprietà del Milan Hauge. Quest’ultimo è scoppiato in lacrime, dopo che l’avversario è uscito in barella.

Hauge inconsolabile dopo l’infortunio di Meyerhofer

Ci sono momenti e situazioni sui campi di calcio che fanno passare tutto in secondo piano, anche il risultato. Un esempio arriva dalla Germania, e in particolare dal sabato della Bundesliga che non è stato contraddistinto solamente dal curioso episodio del Bayern Monaco che per uno spezzone di match a Friburgo ha giocato in 12. Terribile infatti quanto accaduto in occasione del confronto tra l’Eintracht Francoforte e il Greuther Fürth. Marco Meyerhöfer difensore della squadra ospite ha rimediato un gravissimo infortunio che ha lasciato tutti sotto shock. Una delle scene più tristi della stagione, che ha colpito molto tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco e il pubblico sugli spalti.

Quella di Marco Meyerhöfer contro l’Eintracht era una partita speciale, alla luce del suo status di grande ex per il passato nelle Giovanili della formazione di Francoforte. A pochi minuti dal fischio finale, il difensore della squadra di casa è andato a contrasto con un avversario ben noto al calcio italiano, ovvero il norvegese Jens Petter Hauge attaccante ancora di proprietà del Milan che dovrebbe essere riscattato dall’Eintracht a fine stagione per circa 12 milioni di euro (in caso di mancata retrocessione).

Purtroppo nell’impatto, Marco Meyerhöfer ha avuto la peggio: la gamba sinistra è finita sotto il corpo di Hauge, con una torsione innaturale e spaventosa della caviglia e del ginocchio. Un infortunio shock, con le immagini che non hanno lasciato subito dubbi sulla sua entità. Tutti si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno richiamato l’attenzione dei sanitari, che hanno provveduto a posizionare il difensore sulla barella trasportandolo in ospedale tra gli applausi dei 50.500 spettatori. Sugli spalti erano presenti anche i genitori e la moglie del calciatore del Fürth, che hanno abbandonato l'impianto per seguire Marco nella struttura dove ha trascorso la notte. Hauge visibilmente colpito da quanto accaduto, si è portato le mani sul volto scoppiando poi in lacrime. I compagni hanno provato a consolarlo, sottolineando la casualità dell'infortunio con il norvegese che non aveva assolutamente intenzione di far male a Meyerhöfer.

Le prime indiscrezioni sull'infortunio non sono incoraggianti, visto che si parla di una possibile rottura di tibia e perone, con un periodo di stop lungo e difficile, dopo il possibile intervento chirurgico. Nel frattempo anche l'Eintracht ha manifestato la sua solidarietà al giocatore avversario, e il capitano Sebastian Rode ha spiegato: "Jens Petter Hauge è inconsolabile. Abbiamo visto il piede di Marco in una posizione terribile. Oggi non ci sono vincitori". L'allenatore del Fürth Leitl non è riuscito a gioire per il punto ottenuto in trasferta: "La gioia è offuscata. A questo punto guarisci presto anche Marco Meyerhöfer. Ci auguriamo che possa tornare presto in salute".