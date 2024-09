video suggerito

Infortunio per Nico Gonzalez: scatta l’allarme in casa Juve dopo i problemi di Conceiçao, Weah e Thuram Nico Gonzalez chiede il cambio in Argentina-Cile e scatta l’allarme infortuni in casa Juventus dopo i problemi di Conceiçao, Weah e Thuram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allarme infortuni in casa Juventus? Forse un po' esagerato, in questo momento, ma dopo l'infortunio di Nico Gonzalez forse Thiago Motta non sarà più sereno e tranquillo come nelle ultime apparizioni pubbliche perché deve fare i conti con alcuni problemi fisici dei suoi ragazzi. Il nuovo calciatore bianconero ha chiesto il cambio durante Argentina-Cile per un problema fisico e l'ex Fiorentina è stato l'ultimo a fermarsi dopo Conceiçao, Weah e Thuram.

Cosa è successo a Nico Gonzalez? Il jolly offensivo della Seleccìon ha abbandonato il campo intorno all'ora di gioco, subito dopo il goal del vantaggio firmato da Alexis MacAllister, per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore ma non dovrebbe essere a disposizione per il match dei campioni del mondo in carica contro la Colombia del 10 settembre.

Nico è stato schierato titolare dal CT Scaloni come esterno sinistro nella prima fase del match e successivamente è stato spostato sull'altra fascia.

Leggi anche Intesa tra Juve e Fiorentina per Nico Gonzalez ma Commisso blocca tutto: la telefonata dagli USA

È difficile far chiarezza sull'entità del problema di Gonzalez ma la sua presenza alla ripresa del campionato, quando i bianconeri saranno ospiti dell'Empoli in trasferta, appare in dubbio.

Scatta l'allarme infortuni in casa Juve

L'infortunio di Nico Gonzalez è arrivato poche ore dopo quello subito da Francisco Conceiçao in allenamento: il calciatore portoghese non sarà a disposizione di Thiago Motta per circa 20-30 giorni. Nella nota ufficiale del club bianconero si legge che, l'esterno arrivato dal Porto, "a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni".

La Juventus dovrebbe recuperare Timothy Weah e Khephren Thuram, che avevano accusato problemi muscolari accusati in occasione della prima giornata di campionato contro il Como: entrambi, a meno di sorprese, saranno a disposizione dopo la sosta.

Arek Milik sta recuperando dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro ma ci vorrà ancora qualche settimana prima di tornare in gruppo: l’attaccante polacco ha nel mirino la data di sabato 21 settembre, quando la Juve giocherà contro il Napoli. Recuperato Adzic.

La Juve si allena alla Continassa

La squadra di allena alla Continassa dopo il pareggio contro la Roma: nella seduta di giovedì 5 settembre, dopo un’iniziale fase di riscaldamento, il focus si è basato sulla tecnica e sul possesso palla, prima di passare, in chiusura, al lavoro fisico. Oggi si torna in campo per una sessione mattutina.