Napoli in apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne. Nel corso del primo tempo della sfida interna contro il Genoa, il numero 24 della squadra di Gennaro Gattuso ha rimediato un infortunio di natura muscolare. Problema alla coscia per il "magnifico" che ha accusato un grande dolore, ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Sconforto e lacrime per Insigne che è stato sostituito da Elmas. Le sensazioni non sono buone.

Come sta Lorenzo Insigne e cosa si è fatto? L'attaccante e capitano del Napoli ha rimediato contro il Genoa l'ennesimo infortunio di natura muscolare. Il numero 24 ha accusato un fastidio alla coscia sinistra e si è immediatamente fermato, richiamando l'attenzione della panchina. Insigne si è reso conto subito di essersi infortunato e infatti si è accasciato al suolo, molto preoccupato. Dopo l'intervento dei sanitari, il calciatore è stato comunque accompagnato all'uscita. Con difficoltà il calciatore ha guadagnato gli spogliatoi, lasciandosi andare anche allo sconforto.

