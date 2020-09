Napoli – Genoa di Serie A in diretta: dove vederla in TV e streaming

Napoli – Genoa è una delle partite in programma domenica 27 settembre con inizio alle 18, valida per la seconda giornata di campionato di Serie A. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport 253 (anziché su Sky Sport 251 come previsto inizialmente) e Sky Sport Serie A. In streaming anche su Sky Go e Now Tv.