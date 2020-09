Allerta meteo arancione sulla città di Napoli a causa della avverse condizioni meteo. Vento e temporali scandiscono il maltempo sul capoluogo partenopeo e sollevano dubbi sulla possibilità che alle 18 possa esserci il regolare fischio d'inizio della partita di campionato tra azzurri e Genoa. Il drenaggio del terreno di gioco verrà tenuto sotto controllo: dall'evoluzione della situazione, che da questa mattina ha registrato precipitazioni continue, si capirà se il prato dello stadio San Paolo riuscirà a reggere oppure c'è il rischio che il match venga rinviato a data da destinarsi.

È l'ennesima incognita dopo i casi di positività al coronavirus di Mattia Perin e Lasse Schone (entrambi in isolamento fiduciario) riscontrati nella giornata di sabato e il posticipo dell'incontro (inizialmente programmato alle ore 15) legato alla necessità del Grifone di sottoporre al doppio giro di tamponi il resto della squadra prima della partenza. La formazione è arrivata con 24 ore di ritardo a Napoli e adesso attende news in albergo prima dell'eventuale trasferimento verso l'impianto partenopeo.

Le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Genoa

Condizioni meteo a parte, c'è grande attesa da parte dei tifosi per il debutto fino dall'inizio di Osimhen. Il nigeriano, che ha ben impressionato all'esordio contro il Parma (è subentrato nella ripresa e ha cambiato il match), dovrebbe essere in cima all'attacco del Napoli schierato da Gattuso in versione offensiva (4-2-3-1). Alle spalle della punta un terzetto composto da Lozano, Mertens e Insigne.