A poche ore dalla partenza per Napoli, dove il Genoa affronterà la squadra di Rino Gattuso, per la formazione ligure è arrivata una brutta notizia: Mattia Perin è infatti risultato positivo al Coronavirus. È stato lo stesso tecnico del Grifone, durante la conferenza stampa della vigilia, a spiegare ai giornalisti il motivo della mancata convocazione del capitano e la conseguente promozione a titolare di Marchetti: "Perin non è stato convocato perché è risultato positivo al Covid 19. L’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi hanno fatto il loro allenamento con serenità, spingendo. Ora dobbiamo un po' rivedere l’organizzazione. Marchetti? Che non giochi da anni non mi interessa, ho grandissima fiducia in lui – ha dichiarato Maran – È uno stimolo per lui scendere in campo dopo parecchio tempo".

Perin a casa con la febbre

Dopo il consueto giro di tamponi effettuato da tutti i giocatori della rosa del Genoa prima del viaggio per la Campania, il portiere genoano ha quindi appreso la brutta notizia. Perin, che nelle ultime ore aveva manifestato qualche linea di febbre, dovrà rimanere in isolamento per alcuni giorni prima di fare i due test necessari per il suo ritorno all'attività agonistica.

A pochi giorni dalla positività di Zlatan Ibrahimovic, il campionato di Serie A perde dunque un altro grande protagonista a causa della pandemia. Il tutto all'indomani del via libera del Comitato tecnico scientifico sulla riduzione dei tamponi ai calciatori, che da oggi dovranno sottoporsi ai test solo nelle 48 ore precedenti le competizioni. "Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo – ha scritto lo stesso Perin, in un post appena pubblicato su Instagram – I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!".