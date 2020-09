Napoli-Genoa è la partita valida per la 2a giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica 27 settembre in orario alle 15 allo Stadio San Paolo di Napoli, che sarà aperto per l'occasione a 1000 tifosi. La squadra di Gattuso reduce dal successo di Parma, vuole i 3 punti all'esordio casalingo contro quella di Maran che ha vinto nel turno scorso contro il Crotone. Gli azzurri sono una vera e propria bestia nera per i rossoblu che non vincono un confronto diretto dal 2009. Nella scorsa stagione però il Genoa riuscì a strappare un punto, per poi perdere in casa 2-1 al ritorno. La sfida sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming

Napoli-Genoa, dove vederla in TV

Napoli-Genoa sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida delle 15 della domenica della 2a giornata di Serie A sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 249, 251 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a Riccardo Gentile, con il commento di Fernando Orsi, e spazio ad ampio pre-partita, con interviste anche durante l'intervallo e nel post-gara con l'analisi degli eventuali episodi da moviola.

La diretta streaming di Napoli-Genoa

Sarà possibile vedere Napoli-Genoa anche in diretta streaming sfruttando una buona connessione a internet. Gli abbonati a Sky potranno sfruttare l'app SkyGo su dispositivi portatili e computer. I possessori di SmartTV potranno seguire il match anche collegandosi al servizio live e on demand NOW TV, attraverso internet e acquistando il singolo biglietto per Napoli-Genoa. Un servizio utilizzabile per tutte le partite in programma in giornata sull'emittente satellitare.