Gosens in pieno recupero evita il ko alla Fiorentina contro il Monza: colpo Verona in casa del Genoa

La Fiorentina rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato pareggiando la terza partita su tre. Il Monza va vicina al colpaccio al Franchi ma al triplice fischio è 2-2. Nel primo tempo brianzoli in vantaggio due volte con Djuric e Maldini prima della rete di Kean che accorciato le distanze. L'ex Juve poi si divora il gol del pari nella ripresa prima della rete di Gosens in pieno recupero che evita il ko a Palladino. Colpo esterno invece per il Verona che sbanca Marassi vincendo 2-0 in casa del Genoa. Decisivi i gol nella ripresa realizzati da Tchatchoua e Tengstedt su rigore dopo il fallo di mano di Thorsby. L'Hellas vola momentaneamente al quarto posto.

Fiorentina-Monza finisce 2-2: Gosens nel recupero evita il ko a Palladino

Nel primo tempo è la squadra di Nesta a chiudere in vantaggio. Avvio pazzesco dei brianzoli che trovano il gol del vantaggio grazie Djuric, bravo al primo tiro in porta a sbloccare la partita. La rete è arrivato grazie a un possesso dei biancorossi che si è sviluppato a destra. Qui è stato bravo Pereira a crossare rasoterra al centro per l'attaccante che ha sfruttato il movimento a tagliare sul primo palo anticipando Biraghi senza lasciare scampo a Terracciano. Finita? Neanche per sogno dato che il Monza raddoppia.

Kyriakopoulos da sinistra taglia il campo in velocità e serve palla a Maldini, che controlla e calcia di prima intenzione dalla distanza. Il destro termina nell'angolino senza lasciare scampo a Terracciano. La Fiorentina reagisce e trova il gol prima della chisuura della prima frazione con Kean sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'ex Juve poi si divora il 2-2 a inizio ripresa. Nel corso del secondo tempo la viola tenta la super rimonta trovando però il pareggio con Gosens solo nel finale. Un 2-2 che evita a Palladino la prima sconfitta in campionato.

L'esultanza del Verona.

Il Verona fa il colpaccio in casa del Genoa ed è momentaneamente quarto

Nel primo tempo la partita è stata piuttosto contratta con il Genoa che ha provato a trovare la via del gol con maggiore convinzione. L'occasione migliore in questo senso è quella capitata sui piedi di Vasquez che colpisce la traversa dopo aver dato il via all'azione. Nel Verona, invece, buona chance per Harroui che ha calciato in area di sinistro, trovando però l'ottimo intervento di Gollini. Nella ripresa però è tutta un'altra partita con Messias che si divora il gol del vantaggio provando uno scavetto su Montipò e così l'Hellas reagisce e trova il gol del vantaggio.

Lazovic da sinistra crossa al centro trovando l'uscita incerta di Gollini: la palla finisce sui piedi di Tchatchoua che appoggia la sfera in rete. Il Genoa non riesce a reagire e viene allora nuovamente punto dall'Hellas che trova il raddoppio su calcio di rigore grazie a Tengstedt. Decisivo il fallo di mano di Thorsby che ha condannato la squadra di Gilardino.