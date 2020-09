La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'Allerta Meteo fino alle 6 di martedì prossimo, 29 settembre. Attualmente l'allerta è di colore Arancione, fino alle 6 di domani mattina, quando si passerà al Giallo. Per il pomeriggio di oggi, 27 settembre, si prevedono precipitazioni particolarmente consistenti, che diminuiranno progressivamente a partire dalla serata. Da domani mattina alle 6 di martedì 29 settembre la criticità passerà da Arancione a Gialla: le precipitazioni attualmente diffuse diverranno sparse, mantenendo però anche carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno in diminuzione dalla serata di domani.

La Protezione civile, si legge nel comunicato, "invita a prestare la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di questi giorni. Potrebbero verificarsi, infatti, occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Si segnala, inoltre, la possibilità di : ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc…); possibile caduta massi in più punti del territorio".