Paulo Dybala è uscito per infortunio nel corso della partita con il Sassuolo. L'attaccante della Juventus è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi al J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono di circa 15-20 giorni. Dybala salterà sicuramente la partita con l'Inter e la Supercoppa con il Napoli. L'argentino tornerà in campo a fine mese.

Lesione al legamento collaterale, infortunio Dybala

Poteva andare peggio, ma certo non c'è da sorridere per la Juventus che perde anche Dybala. L'argentino dovrà stare fuori due o tre settimane. L'argentino salterà almeno quattro partite, quella di Coppa Italia con il Genoa, due di campionato, soprattutto quella con l'Inter, e la Supercoppa Italiana con il Napoli. Uno stop che assottiglia ulteriormente il reparto offensivo della Juventus, che ha ritrovato Morata. Lo spagnolo è a disposizione dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori a inizio 2021.

Le condizioni di McKennie e Federico Chiesa

Sono uscito per infortunio contro il Sassuolo anche altri due calciatori: l'americano McKennie, che ha dato forfait dopo una ventina di minuti del primo tempo, e Chiesa, uscito malconcio dopo un'entrata durissima di Obiang, poi espulso. L'ex centrocampista dello Schalke e l'esterno che ha deciso la partita con il Milan sono stati sottoposti agli esami strumentali. Escluse lesioni, ma non si sa ancora quando potranno essere a disposizione di Pirlo. Difficile pensare che possano essere in campo contro l'Inter domenica prossima. Il comunicato della Juventus sulle condizioni dei due centrocampisti di Pirlo: