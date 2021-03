Piove sul bagnato in casa Juventus. Pessime notizie per Andrea Pirlo nel riscaldamento prima del match contro lo Spezia, anticipo del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata. Si è fermato anche Matthijs de Ligt, che ha accusato un problema al tendine. L'olandese ha comunicato al tecnico e allo staff medico di sentire dolore e dunque non sarà del match.

Niente da fare dunque per Matthijs de Ligt. L'olandese ex Ajax era stato inserito da Andrea Pirlo nella formazione titolare anti-Spezia. Il giovane difensore centrale ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento del match e ha subito richiamato l'attenzione dei sanitari bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky, de Ligt ha sentito dolore all'altezza del tendine per i postumi di una botta rimediata in occasione dell'ultimo match disputato pochi giorni fa sul campo del Verona. Quando Pirlo ha chiesto lumi sulle sue condizioni, il calciatore ha scosso la testa confermando di non essere in grado di giocare.

(in aggiornamento)