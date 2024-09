video suggerito

Infortunio Bennacer, tornerà in campo a gennaio 2025: l’esito degli esami e il report medico del Milan Il Milan perde Ismael Bennacer per una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro: tempi di recupero lunghi per il centrocampista algerino. Questo è l’esito degli esami e il report medico del club rossonero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutte notizie in arrivo in casa Milan: l'infortunio al polpaccio di Ismael Bennacer è più grave del previsto e il calciatore rimarrà fuori a lungo. Il centrocampista algerino ha riportato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro e i tempi di recupero dovrebbero essere di circa due-tre mesi, ma si avranno più notizie più precise quando ci saranno i controlli della prossima settimana.

Il report medico diffuso dall'AC Milan dopo i test medici effettuati da Bennacer: "Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale".

Bennacer in aeroporto sulla sedia a rotelle

Nelle scorse ore era stata pubblicata da SportTeam AR che mostra Ismael Bennacer seduto su una sedia a rotelle in aeroporto pronto a lasciare l'Algeria: l'immagine mostra le condizioni del centrocampista del Milan infortunato con la propria Nazionale e al suo fianco un uomo con in mano le stampelle del giocatore.

Leggi anche Bennacer in aeroporto sulla sedia a rotelle: la foto prima degli esami col Milan preoccupa i tifosi

Se i tempi di recupero di Bennacer dovessero essere confermati, allora il club rossonero riavrà il calciatore algerino tra dicembre e gennaio. Una brutta tegola per Fonseca e per il Milan, che dalla prossima settimana saranno impegnati anche in Champions League e in mezzo al campo il Diavolo ha i calciatori contati.

Improbabile un ritorno sul mercato da parte del club di via Aldo Rossi, mentre è possibile l'utilizzo di giovani di Milan Futuro come Liberali e Zeroli.

Morata torna in gruppo: sorriso a metà per Fonseca

Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo: l'attaccante spagnolo ha recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro e sarà convocato per la partita contro il Venezia. È un buon segnale anche in vista della sfida di Champions League con il Liverpool e del derby con l'Inter.