Infortunio per Bennacer con l’Algeria, brutte notizie per il Milan: i tempi di recupero

Brutte notizie per il Milan dall'Algeria: Ismael Bennacer si è infortunato durante un allenamento con la sua nazionale e potrebbe anche fermarsi per tanto tempo, visto che si tratterebbe di un problema al polpaccio.

Il centrocampista sarà indisponibile per l’incontro contro la Liberia, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025, di martedì 10 settembre e dovrebbe rientrare a Milano nelle prossime ore per verificare l'entità dell'infortunio.

Infortunio Bennacer, la nota dell'Algeria e la paura del Milan

La federazione algerina attraverso il proprio account ufficiale X ha comunicato l'infortunio di Bennacer. Questa la nota ufficiale: "Qualificazioni Coppa d’Africa 2025: Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio. Durante questa seduta il centrocampista Ismael Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia".

La nazionale algerina si stava allenando su un campo artificiale perché la Liberia gioca su questo tipo di campo e ad un certo punto Bennacer ha riscontrato questo problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi. Da questo fattore potrebbe dipendere il fastidio che ha colpito il polpaccio del centrocampista rossonero.

I tempi di recupero di Bennacer dopo l'infortunio

Il classe 1997 si sarebbe già sottoposto in Algeria ad alcuni esami per valutare l'infortunio e sarebbe emersa una lesione di terzo grado al polpaccio: se venisse confermata anche in Italia, i tempi di recupero si aggirerebbero intorno ai due mesi e mezzo.

Tra lunedì e martedì Ismael Bennacer rientrerà in Italia ma, con molta probabilità, sarà indisponibile per Milan-Venezia in programma sabato 14 settembre alle 20:45. Il centrocampista era stato vicino alla cessione negli ultimi giorni di mercato ma la partenza non si è concretizzata e l'algerino è rimasto a Milano.