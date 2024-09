Bennacer in aeroporto sulla sedia a rotelle: la foto prima degli esami col Milan preoccupa i tifosi

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Ismael Bennacer seduto su una sedia a rotelle in aeroporto pronto a lasciare l'Algeria. È la foto pubblicata da SportTeam AR che mostra le condizioni del centrocampista del Milan infortunato con la propria Nazionale. Al suo fianco un uomo (del servizio assistenza aeroportuale ndr) con in mano le stampelle del giocatore. Il motivo dell'utilizzo invece della sedia a rotelle in questi casi sta nel fatto che per indicazioni mediche al calciatore sarà stato consigliato di non camminare sul polpaccio per non sovraccaricarlo. Anche per questo Bennacer ne ha chiesto l'utilizzo. Secondo quando trapela, si tratterebbe di una lesione al polpaccio di terzo grado, se confermato dunque, uno strappo. Lo stop per questo tipo di infortuni dovrebbe essere di cerca tre mesi che si potrebbero accorciare di un paio di settimana. Ma dagli esami strumentali previsti domani se ne saprà di più.

Cos'è successo a Bennacer: l'infortunio in nazionale

Uno stop che non ci voleva per i rossoneri che non dovrebbero fare altre operazioni in entrata dagli svincolati per sostituirlo e che avevano anche inserito Bennacer in lista Champions. Il giocatore si è infortunato durante l'ultimo allenamento dell'Algeria. La Nazionale avrebbe dovuto giocare il prossimo 10 settembre su un terreno di gioco sintetico e per questo l'Algeria si stava allenando proprio su questa superficie per prepararsi al meglio quando Bennacer ha avuto l'infortunio. Una grande sfortuna per il centrocampista che a maggio 2023 dovette sottoporsi a intervento chirurgico al ginocchio in artoscopia per la lesione della cartilagine. In quel caso il rientro fu di quasi 6 mesi.

Bennacer doveva scendere in campo contro la Liberia ma l'infortunio ha chiuso il suo ritiro con l'Algeria. Se i tempi di recupero di Bennacer dovessero essere confermati, allora l'idea del club potrebbe essere quella di integrare in prima squadra alcuni giovani che possano adattarsi al meglio in quella posizione di campo. Sta di fatto che si ipotizza un possibile recupero in vista della metà di dicembre.

Quando rientra Bennacer dopo l'infortunio

Il centrocampista algerino potrebbe rientrare in vista delle sfide casalinghe contro Stella Rossa (in Champions League) e Genoa (in Serie A). Non è chiaro con certezza quale sia stato il problema fisico che ha fermato Bennacer ma l'immagine di lui in sedia a rotelle sicuramente non promette bene. Occhiali scuri, cappello e telefono alla mano, Bennacer, secondo SportTeam AR starebbe volando verso la Francia e poi in Italia dove nella giornata di domani, mercoledì 11 settembre, si sottoporrà a nuovi esami strumentali.