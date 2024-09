video suggerito

L'infortunio di Bennacer riapre il mercato del Milan? Cosa può accadere e le scelte del club L'infortunio di Ismael Bennacer pone il Milan davanti ad un bivio: tornare sul mercato per correre ai ripari a centrocampo o puntare sui giovani di 'Milan Futuro'? Cosa può accadere e le scelte del club rossonero.

A cura di Vito Lamorte

L'infortunio di Ismael Bennacer, che potrebbe restare ai box per tre mesi, è una brutta notizia per il Milan che si trova così con un centrocampista in meno per la prima parte della stagione: l'algerino potrebbe rientrare all'inizio di dicembre ma bisognerà valutare comunque il percorso riabilitativo.

Questa situazione ha portato tanti, tifosi, osservatori e anche qualche addetto ai lavori, ad ipotizzare un ritorno sul mercato del Diavolo: dopo le trattative non andate a buon fine con Adrien Rabiot, molti si stanno chiedendo in che modo il club rossonero potrebbe agire e valutare i giocatori svincolati ma tutto fa pensare che questo non accadrà.

Infortunio Bennacer, lungo stop per lui: Milan torna sul mercato?

Nonostante le avvisaglie di qualche difficoltà nelle prime tre giornate di campionato, il Milan sembra convinto a non voler tornare sul mercato e puntare su alcuni giovani talenti del Milan Futuro, come Kevin Zeroli e Silvano Vos.

Si tratta di una scelta che porta con sé dei rischi, perché si tratta di giocatori con la prima squadra ed entrambi hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto a Bennacer. Una scelta che, se dovesse essere confermata, potrebbe far storcere il naso a qualche tifoso ma potrebbe dare più spazio a calciatori che avrebbero visto poco il campo o dare continuità ad altri che potevano sentirsi sempre in lotta per un posto in mezzo al campo.

L'infortunio di Bennacer crea qualche problema al Milan soprattutto perché l'algerino è un calciatore unico nella rosa e non ci sono altri con quelle caratteristiche: se fosse stato qualcuno di simile forse l'allarme non sarebbe neanche scattato, ma ora Fonseca e la società devono valutare bene ogni mossa perché dopo le prestazioni delle prime tre uscite ufficiali il malcontento è evidente e non c'è più molto spazio per sbagliare.