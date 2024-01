Incredibile al Sudtirol, giocatore ruba l’auto del compagno di squadra: fermato dopo un inseguimento Un giovane giocatore del Sudtirol ha rubato l’auto di un suo compagno di squadra. Dopo un inseguimento da parte della polizia è stato poi denunciato e allontanato dal club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello che è successo al Sudtirol è a dir poco surreale. Il club che milita nel campionato di Serie B è una delle nuove realtà dell'attuale stagione nella seconda divisione italiana e mai si sarebbe immaginato di vivere una vicenda del genere. Ebbene, secondo quanto riferisce il Tgr Rai Alto Adige un giocatore della squadra allenata da Valente, il giovane Amney Moutassime, è stato allontanato dal club e denunciato alle forze dell’ordine per aver rubato l’automobile di un compagno di squadra.

Il giocatore italiano, di origini marocchine, milita nella squadra Primavera del club e conta anche 2 presenze in Serie B quest'anno. La vicenda è assolutamente incredibile perché descrive nei dettagli come abbia agito il ragazzo per questo furto. Con la complicità di due amici è riuscito a prendere l'auto di un suo compagno di squadra nel tentativo di portarla il più lontano possibile. Purtroppo per lui è scattato subito l'inseguimento da parte di una pattuglia della polizia che l'ha immediatamente preso.

Il Sudtirol è attualmente a 24 punti al quindicesimo posto.

Un inseguimento in pieno centro cittadino a oltre 100km/h il che rende ancora più surreale tutto il contesto. Moutassime ha 19 anni e sembrava che davanti a lui potesse esserci un futuro piuttosto importante viste già le presenze nel calcio professionistico. E invece il Sudtirol ha immediatamente allontanato il giocatore dal club e dalla squadra Primavera. Il giovane non aveva un contratto con il club altoatesino e adesso dovrà anche affrontaree le conseguenze penali di questo gesto che ha davvero dell'incredibile.

Leggi anche Mancini con Mourinho e altri giocatori della Roma a Trigoria dopo l'esonero: allenamento rinviato

Il giocatore è stato denunciato dalla società e con questa bravata ha dunque messo fine al suo percorso di crescita nel Sudtirol. Moutassime è cresciuto nel settore giovanile del Friburgo prima di trasferirsi ad agosto 2022 proprio nel Sudtirol. In Serie B ha esordito lo scorso 23 dicembre entrando dalla panchina per 2 minuti contro la Reggiana. In precedenza era stato già in panchina contro Brescia, Bari e Venezia. L'ultima presenza in campo l'ha messa a segno contro la Feralpisalò il 13 gennaio restando in panchina nell'ultima sfida col Cosenza.