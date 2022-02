Incidente in auto per Franck Ribery, paura per il calciatore della Salernitana Franck Ribery ha avuto in un incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì. Il calciatore della Salernitana ha riportato un trauma cranico ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

A cura di Alessio Morra

Momenti di grande paura per Franck Ribery. Il calciatore francese la scorsa notte è stato protagonista di un incidente stradale, che è avvenuto nella zona Laura di Paestum. Il giocatore della Salernitana è stato soccorso da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli ed è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Dimesso poche ore dopo ha ricevuto una prognosi di sette giorni, salterà dunque con certezza la partita con l'Inter in programma venerdì 4 marzo.

(in aggiornamento)