Incertezza ed equilibrio in Serie B, a 3 giornate dal termine 6 squadre possono andare in Serie A A tre giornate dal termine sono racchiuse in quattro punti sei squadre, che sognano la promozione in Serie A. In vetta, in Serie B, c’è la Cremonese che precede Lecce e Monza.

A cura di Alessio Morra

Quest'anno il campionato di Serie B è tanto bello quanto equilibrato. Ma soprattutto è ricco di colpi di scena e a tre giornate dal termine in vetta nulla è deciso. Sei squadre hanno la possibilità di conquistare ancora la promozione diretta in Serie A. Sei squadre che sono racchiuse in un fazzoletto, in appena quattro punti.

Spesso il campionato di B è stato molto equilibrato, ma mai lo era stato così. Da settimane le prime della classe si inseguono, sono vicinissime, sembra sempre che una delle prime possa fare lo sprint decisivo, ma non è così. E adesso quando mancano tre giornate (che si disputeranno il 25 aprile, il 30 aprile e il 6 maggio) ci sono sei squadre in quattro punti. Davanti a tutti c'è la Cremonese guidata da Fabio Pecchia.

I grigiorossi, che non sono in Serie A dal 1996, lo scorso anno ottennero la salvezza nel finale di stagione e ora sempre con Pecchia cerca l'impresa. 66 punti per la Cremonese, che nel lunedì di Pasquetta ha scavalcato il Lecce che dopo il ko di Reggina resta a quota 65. Segue a ruota il Monza che dopo il pari con il Brescia è salito a quota 64. Poi Pisa e Benevento a 63 e Brescia a 62. Tutte vicinissime dunque per un finale di stagione che promette spettacolo e tante emozioni.

Il calendario prevede subito uno scontro diretto tra Lecce e Pisa, ma nel prossimo turno la Cremonese sfida il Crotone, che cerca un'impresa disperata per la salvezza. Mentre il Monza giocherà a Frosinone. I brianzoli in calendario hanno anche la partita con il Benevento. Sarà un gran finale che avrà come protagonisti gli allenatori di queste sei squadre che hanno già vinto in passato dei campionati. Curiosamente, i sei tecnici hanno ottenuto almeno una promozione. Tutti loro, da Stroppa a Baroni passando per Pecchia e Caserta, sanno già come si fa.