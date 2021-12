In Verona-Empoli al via il test per gli audio arbitro-VAR: chi li può ascoltare in diretta Durante la partita di Coppa Italia tra Verona e Empoli potranno essere ascoltati i dialoghi tra l’arbitro Dionisi e la sala VAR. Un vero test-match che potrebbe portare ad una svolta epocale.

A cura di Alessio Pediglieri

Verona-Empoli non è solamente un normale sedicesimo del tabellone della Coppa Italia 2021 ma una partita che entrerà nella storia del calcio moderno ancor prima di saperne l'esito e lo svolgimento in campo. Infatti, per la prima volta in assoluto potranno essere ascoltati i dialoghi che verranno affrontati tra il direttore di gara e la sala VAR, il tutto in rigorosa diretta. Ma non tutti potranno sentire ciò che si diranno gli arbitri durante la partita, per il momento l'opportunità sarà relegata ad una ristretta cerchia di persone, ma è comunque un evento epocale che potrebbe portare ad un cambiamento definitivo sull'utilizzo della moviola in campo.

L’arbitro Dionisi impegnato a rivedere un episodio a bordo campo: sarà lui a dirigere Verona–Empoli

Il direttore di gara designato per il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Verona ed Empoli è il signor Dionisi mentre al VAR ci sarà la coppia formata da Irrati e Ranghetti. Su di loro ci saranno tutti gli occhi puntati, anzi le orecchie perché quanto verrà discusso in caso di intervento del VAR potrà venire per la prima volta in assoluto ascoltato in diretta, capendo finalmente cosa si diranno il fischietto e i colleghi in sala moviola per la sfida al Bentegodi. Nella speranza che avvengano situazioni che possano permettere l'utilizzo della video assistenza da remoto, altrimenti l'AIA e la Lega Serie A dovranno trovare un'altra partita per dar via al primo esperimento di audio in diretta.

Si tratta di una svolta importantissima anche a livello internazionale che al momento non avrà seguito ma che sancirà il classico punto di non ritorno: finalmente si potrà ascoltare la voce dell'arbitro con la Sala VAR e viceversa, senza necessità di carpire labiali, fuori onda o linguaggi non verbali. Tutto alla luce del sole, com'è stato ripetutamente richiesto e come lo stesso Gianluca Rocchi – dallo scorso luglio designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B – aveva già paventato in tempi non sospetti: "Il giorno in cui faremo ascoltare i dialoghi arbitro-VAR non è un segreto che sia molto vicino". E questo giorno è arrivato: oggi, mercoledì 15 gennaio 2021 alle 15:00 per il primo dei tre match in programma per la Coppa Italia.

I monitor e la struttura della Sala VAR del Broadcasting Center di Lissone

Ma chi potrà ascoltare le voci di Dionisi e Irrati, le valutazioni in caso di VAR, il richiamo verso l'arbitro o le decisioni finali da prendere? Non tutti, al momento. Non ci sarà una diretta televisiva durante l'incontro che va in onda in chiaro sulle reti Mediaset. Trattandosi di un vero e proprio test iniziale, la platea sarà ristretta. I dialoghi, dunque, potranno essere ascoltati da un limitato gruppo di giornalisti che saranno fisicamente presenti al Broadcasting Center di Lissone, la casa del VAR dove avranno l'onore e l'onere di trarne giudizi e conclusioni. In attesa che il test abbia riscontri positivi e possa essere ripetuto fino a superare l'ultimo tabù del calcio: sentire finalmente cosa dice un arbitro in campo.