Sempre, fortissimamente, Ciro Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata ha messo la firma sulla vittoria nel posticipo della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Il numero 17 della Lazio ha deciso la sfida contro il Cagliari allo stadio Olimpico e ora la squadra di Simone Inzaghi aggancia la Roma al quarto posto in classifica. Continua la striscia positiva dei biancocelesti, che non perdono in campionato dalla gara contro il Milan prima di Natale: da quel momento sei vittorie di fila e un pareggio. Sardi sempre in grande difficoltà.

Prima parte di match molto bloccata, con i biancocelesti che cercano più volte la via della rete senza riuscirci mentre i sardi cercano di occupare bene il campo per non dare spazi ai calciatori offensivi di Inzaghi e provare a ripartire velocemente dopo il recupero del possesso palla.

La gara si è sbloccata pochi secondi dopo l'ora di gioco, quando Ciro Immobile ha sfruttato al meglio una sponda di Milinkovic-Savic e dopo aver controllato il pallone, ha fintato la battuta a rete e l'ha effettuata pochi istanti dopo mettendo fuori tempo Cragno. Il portiere rossoblù ha cercato in tutti i modi di salvare la sua porta ma la conclusione del capocannoniere della scorsa Serie A è terminata in fondo al sacco. Per Ciro è la 14a rete in campionato, il 19° gol in stagione.

Il tabellino di Lazio-Cagliari

RETI: 61′ Immobile.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (83′ Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64′ Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (83′ Escalante), Luis Alberto (64′ Akpa Akpro), Marusic; Immobile, Correa (73′ Muriqi). Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (76′ Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Massimiliano Irrati.