Immobile cerca il rigore ma la simulazione è troppo evidente: il tuffo è goffo e in ritardo Ciro Immobile cerca il rigore ma la sua simulazione è troppo evidente: il tuffo in Lazio-Empoli è goffo e in ritardo.

A cura di Vito Lamorte

Ciro Immobile si è reso protagonista di un episodio piuttosto controverso in Lazio-Empoli: l'attaccante biancoceleste ha cercato un calcio di rigore con una simulazione troppo evidente perché il suo tentativo di ingannare l'arbitro è goffo e in ritardo.

Quello del capitano è un tentativo di procurarsi un rigore durante la sfida contro i toscani, terminata 2-0 per al squadra di Igor Tudor: l'episodio è diventato un virale sui social in poche ore.

Immobile cade in area ma non c'è fallo: la simulazione è goffa

Al minuto 25 Ciro Immobile entra in area e salta Caprile: il centravanti della Lazio si allarga e poi cade a terra ma non c'è tocco del portiere. L'arbitro in campo non ravvisa alcuna irregolarità e la chiamata viene confermata anche dal VAR.

La simulazione dell'attaccate della Lazio è evidente fin dai secondi successivi alla caduta: il tuffo è goffo e in ritardo da parte del numero 17, che prova ad ingannare il direttore di gara ma non ci riesce.

La stagione difficile di Immobile e il sostegno dei tifosi della Lazio

Il numero 17 biancoceleste anche oggi ha mostrato qualche difficoltà e non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Nonostante le tante critiche ricevute durante l'anno, dopo qualche mugugno iniziale i tifosi della Lazio si hanno mostrato il loro sostegno al capitano con cori e applausi di incoraggiamento come “Olè olè olè olè Ciro Ciro”.

Alla sua uscita dal campo un lungo applauso per Immobile. Il bilancio della stagione di Ciro "il Grande" finora recita 11 gol in 42 partite.