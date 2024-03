Immobile beccato dalle telecamere dopo Lazio-Milan, si sfoga col giornalista: “Intervista Di Bello” Le telecamere di DAZN dopo Lazio-Milan hanno registrato lo sfogo di Ciro Immobile contro l’arbitro Di Bello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Strascico di polemiche infinito per Lazio-Milan. L'arbitraggio di Di Bello oltre a far infuriare la squadra del presidente Lotito, protagonista di uno sfogo durissimo, non è andato giù ai vertici arbitrali pronti a fermarlo per un mese nonostante la sua presa di coscienza degli errori commessi. Nel frattempo nelle ultime ore, sono spuntate immagini inedite della partita grazie al racconto di DAZN, e al format Bordo Cam. Protagonista anche Ciro Immobile infuriato con il direttore di gara.

L'attaccante entrato a gara in corso è rimasto molto deluso dalla piega che hanno preso gli eventi, come dimostrato poi dalla risposta su Instagram al commento di un indignato Luca Pellegrini. In campo Immobile non ha nascosto la frustrazione anche al momento di tornare negli spogliatoi per il fischio finale.

Le telecamere presenti a bordo campo hanno registrato la sfogo del numero 17, indirizzato proprio verso il direttore di gara. Dopo la rissa in mezzo al campo che ha visto protagonisti praticamente tutti i giocatori, tra titolari e panchina, Immobile è passato vicino al box dedicato alle interviste vicino all'ingresso nel tunnel degli spogliatoi dell'Olimpico. Qui ha visto un giocatore avversario, alle prese con l'intervento davanti alle telecamere e ha urlato in modo polemico: "Intervista l’arbitro, intervista Di Bello che è meglio".

Una sottolineatura di come a suo dire a risultare decisivo in Lazio-Milan non sia stato un giocatore, ma l'arbitro con le sue scelte, e in particolare le tre espulsioni molto contestate. Prima di scendere le scale, nuovo affondo del bomber: "Di Bello devi intervistare non lui!". Bisognerà aspettare il verdetto del giudice sportivo per capire se ci saranno conseguenze dal punto di vista dei provvedimenti.

Molto arrabbiato Immobile, come tutti i suoi compagni. Proprio per questo poi Lotito ha preferito evitare che i suoi giocatori andassero davanti alle telecamere, facendosi prendere dal nervosismo. Ci ha pensato lui a mostrare tutta la delusione per l'operato di Di Bello preannunciando azioni decise, anche se non si è capito bene dove voglia andare a parare.