L'arbitro Di Bello punito da Rocchi dopo Lazio-Milan: ha agito bene solo in un episodio L'arbitro Di Bello sarà fermato per un mese dopo Lazio-Milan. Il designatore Rocchi insoddisfatto dalla sua direzione di gara che ha fatto innervosire i giocatori.

Marco Beltrami

Cosa succederà all'arbitro Di Bello dopo Lazio-Milan? Le prime indiscrezioni all'indomani delle polemiche del match dell'Olimpico raccontano di un nuovo stop per il direttore di gara pugliese, dopo quello a cui andò incontro in occasione di Juventus-Bologna. Il suo operato nell'anticipo della 27a giornata di Serie A è stato bocciato dai vertici arbitrali che hanno dunque deciso di metterlo in stand by, come accade in queste situazioni.

Secondo quanto riportato da Sky, Marco Di Bello dovrebbe andare incontro ad uno stop di un mese. Un periodo di tempo in cui il fischietto classe 1981 di Brindisi resterà in panchina e non potrà operare né in campo e né al Var in match di Serie A. Non è piaciuta al designatore Rocchi la gestione di Lazio-Milan, soprattutto dal punto di vista disciplinare. A quanto pare solo una delle decisioni sugli episodi da moviola del confronto è stata considerata giusta, ovvero quella sul mancato rigore per lo scontro Maignan-Castellanos. Una situazione su cui la Lazio aveva protestato molto, ma in cui Di Bello ci avrebbe visto giusto considerando che Maignan colpisce prima il pallone e poi travolge Castellanos.

Per quanto riguarda invece le altre situazioni controverse, tanti i dubbi sul comportamento di Di Bello già a partire dal secondo giallo che ha portato all'espulsione di Pellegrini. La decisione è corretta, anche se l'arbitro avrebbe dovuto prevenire il tutto interrompendo il gioco per il colpo al volto ricevuto da Castellanos. Quella situazione gli ha fatto perdere di mano il match che è diventato caldissimo, con gli stessi calciatori molto nervosi.

Infatti ecco le altre due espulsioni che sono una conseguenza del clima molto caldo. Se Marusic è stato espulso per una frase irriguardosa, dovuta ad un eccesso di proteste, decisamente evitabile la sanzione a Guendouzi. Il centrocampista francese infatti sarebbe dovuto essere solo ammonito per la sua reazione dopo il fallo di Pulisic: il rosso sembra essere decisamente eccessivo, anche alla luce delle due espulsioni già comminate. Insomma il bilancio è molto negativo per Di Bello che ora sarà fermato per un altro mesetto proprio come dopo Juve-Bologna quando non fischiò il rigore per un intervento di Illing jr su Ndoye non fosse rigore