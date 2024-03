La rissa censurata al fischio finale di Lazio-Milan: parapiglia tra 30 persone in mezzo al campo Al termine di Lazio-Milan si è scatenata una rissa che ha coinvolto i calciatori delle due squadre, ma in TV le immagini della rissa non si sono viste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lazio-Milan è stata una partita a dir poco polemica. Un paio di decisioni sono state pesantemente contestate, l'arbitro Di Bello ha addirittura espulso tre calciatori laziali, due nei minuti di recupero. Va da sé che il finale è stato caldissimo. Quando il direttore di gara ha fischiato la fine dell'incontro si è scatenata una rissa, che però non è stata mostrata dalle immagini televisive.

Alla storia Lazio-Milan del 2023-2024 verrà consegnata con il risultato di finale di 0-1, gol decisivo all'88' di Okafor. Tre punti pesanti per i rossoneri, un ko duro per i biancocelesti che si allontaneranno dal quarto posto, in ogni caso, perché mercoledì c'è Atalanta-Bologna. Ma l'incontro verrà anche ricordato per le tre espulsioni inflitte da Di Bello a calciatori di Sarri, ammonito nel primo tempo.

Luca Pellegrini viene espulso per primo al 58′, decisione che crea polemiche. Perché Pellegrini si era fermato per lasciare uscire il pallone fuori dal campo per agevolare le cure a Castellanos, ma Pulisic gli soffia il pallone e scappa. Il difensore lo ferma, giallo bis e primo cartellino rosso della partita.

L'uomo in meno condiziona la partita, anche se la Lazio ha avuto un paio di occasioni grosse. Il recupero è focoso. Viene espulso Marusic dopo un duello rusticano con Leao al 93′. Poco dopo rosso pure per Guendouzi, sbalordito per la decisione dell'arbitro. Anche in questo caso c'è stato un duello con Pulisic, ammonito.

Quando l'incontro finisce si scatena una rissa che coinvolge una trentina di persone, tra calciatori delle due squadre in campo, membri dello staff e giocatori che dalla panchina hanno dato manforte ai rispettivi compagni. Le immagini però della rissa non vengono mostrate in alcun modo dalle telecamere di DAZN, che di proposito evita il campo e indugia sui primi piani di chi è ai margini della rissa, o mandando in onda replay dell'incontro.