La prima cosa che fa Morata al fischio finale degli Europei: la Spagna esulta, lui corre in tribuna Alvaro Morata da capitano ha vinto gli Europei con la Spagna, non appena è terminata la finale con l'Inghilterra. L'ex Juve ha raggiunto sugli spalti la moglie Alice Campello e tutta la sua famiglia.

A cura di Alessio Morra

La Spagna per la quarta volta ha vinto gli Europei, un successo ottenuto sul filo contro un'indomita Inghilterra. Il trofeo lo ha alzato per primo il capitano Alvaro Morata, che però prima di festeggiare il successo con i suoi compagni di squadra si è fiondato sugli spalti dove ha abbracciato la moglie Alice Campello e i loro figli. Per lui, questo oltre a essere un grande trionfo è anche una grande rivincita contro tutti quelli che lo hanno criticato in tutti questi anni.

Morata corre dalla famiglia e dalla moglie Alice Campello

C'è qualcosa per un calciatore professionista di vincere un grande trofeo internazionale con la propria nazionale? La risposta è sì, ed è festeggiare il trofeo con la propria famiglia. Alvaro Morata non ha mai fatto mistero di essere molto legato alla sua famiglia, composta dalla dolce metà Alice Campello e dai loro quattro figli. Una famiglia molto unita, con la moglie che lo ha anche supportato in tutti questi anni, che non sono stati tutte rose e fiori, a livello calcistico. Perché il capitano della Roja è stato sin troppe volte criticato e attaccato, nonostante i gol segnati e prestazioni di alto livello.

L'arbitro fischia la fine dell'incontro: ha vinto la Spagna. I calciatori che erano in panchina corrono tutti in campo, dove ci sono i propri compagni: c'è da festeggiare il successo. Tutti in campo meno che uno: Alvaro Morata, che invece di essere lì con gli altri decide di scalare gli spalti e si reca in quello parte di tribuna dedicata a familiari e amici dei calciatori della Spagna. In un video postato su Instagram si vede Morata in lacrime che abbraccia e bacia la moglie e poi saluta con affetto tutti e quattro i suoi figli.

Le tante critiche a Morata, prima e durante Euro 2024

Scene davvero belle, commoventi a loro modo, che fanno anche capire in primis il legame forte e l'unità della famiglia, ma anche la liberazione che ha provato il calciatore, che è stato troppo spesso criticato, anche la scorsa settimana. Alice Campello era scesa in campo, postando due articoli in cui il numero 7 della Spagna veniva attaccato.

‘El Confidencial' ha scritto addirittura che Morata è un capitano che fa vergognare la nazionale, queste le parole di Campello: "È davvero questo quello di cui ha bisogno il nostro paese nel giorno della semifinale contro la Francia? Che vogliamo ottenere con articoli del genere? Credo serva a creare solo più odio nei confronti di un calciatore. E direi, che è proprio il momento giusto per farlo. È assurdo normalizzare comportamenti e articoli di questo genere. È uno dei tantissimi insulti che riceviamo quotidianamente io penso che ognuno possa esprimere liberamente la propria opinione, ma che allo stesso tempo ci voglia rispetto. E qui non sanno nemmeno cos’è, il rispetto".

Il bomber potrebbe tornare in Serie A

Dopo la partita Morata, anche nelle interviste in TV, ha mostrato la propria gioia e non ha chiuso le porta alla Serie A, lo aspetta il Milan: "Non ho mai mollato, ho meritato di alzare questa coppa. In questo campionato mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. Anche tanti italiani tifavano per noi, Chiellini mi ha detto di alzarla prima della partita. Alla fine abbiamo vinto. Ora è il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza. Ritorno in Serie A? Vedremo".