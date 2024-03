Okafor regala tre punti al Milan, la Lazio perde 1-0 e chiude la partita in 8! 3 giocatori espulsi Grazie a un gol di Okafor all’88’ il Milan vince 1-0 all’Olimpico e sale a 56 punti. La Lazio ha terminato l’incontro addirittura in 8. Tre i giocatori espulsi da Di Bello: Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Grazie a un gol di Okafor all'88' il Milan ottiene il successo sulla Lazio. All'Olimpico Pioli blinda il posto in Champions e si mette a un solo punto dalla Juventus, che domenica sera giocherà a Napoli. Determinante sull'esito del match è stata la polemica e contestata espulsione di Luca Pellegrini, poi nel recupero rossi pure per Marusic e Guendouzi. La squadra di Sarri resta ottava e rischia di allontanarsi in modo definitivo dal quarto posto.

All'Olimpico Lazio e Milan danno vita a una partita non bella, ma intensa. Nel primo tempo non c'è molto da annotare, ma quel poco che accade è notevole. Perché all'alba del match Vecino va a un passo dal gol, una girata al volo dell'uruguaiano termina di poco fuori. Poi c'è un episodio controverso. Maignan va a contatto con Taty Castellanos, le polemiche sono feroci. Ma il rigore non c'è. I rossoneri si fanno pericolosi solo nel minuto di recupero quando Pulisic calcia da lontano e impegna Provedel, che manda in angolo.

La ripresa è più vivace. La Lazio è pimpante, gioca e ci prova, ma Maignan non deve compiere grandi interventi. Il Milan con le ripartenze prova a colpire. Al 58′ accade qualcosa di esiziale. Perché Luca Pellegrini viene ammonito per la seconda volta, due gialli in pochi minuti per il difensore che contesta e non poco la decisione dell'arbitro. Pellegrini ha subito il secondo giallo quando, a suo dire, si era fermato per far uscire il pallone per stoppare il gioco per un problema a Castellanos, ma quel momento non era stato letto in quell'ottica da Pulisic che aveva soffiato il pallone ed era stato strattonato.

Lazio in 10. Sarri toglie Luis Alberto e Castellanos, manda in campo Immobile, che prima di entrare litiga con Pioli, e Hysaj. Pioli risponde con Calabria e e Reijnders. La partita diventa pian piano bellissima. Si stappa grazie anche all'ingresso di Okafor. Il Milan ha due chance poco dopo il 70′, Immobile si divora un gol in una ripartenza fantastica guidata da Isaksen. Leao segna al 76′, con l'aiuto di una deviazione, e festeggia sotto lo spicchio dedicato ai tifosi rossoneri, ma il VAR vede un fuorigioco, gol annullato.

Le occasioni fioccano e il gol vittoria per il Milan arriva all'88' al termine di un'azione tambureggiante nella quale Provedel era stato provvidenziale, ma sul secondo tentativo di Okafor non è riuscito a evitare lo 0-1, nonostante la manona. Immobile si procura un'altra chance, ma il tiro termina al lato. Al 93′ viene espulso pure Marusic. La Lazio resta in 9 e finisce il match in 8 per l'espulsione pure di Guendouzi che dopo aver spinto Pulisic è stato espulso da Di Bello. Il Milan vince 1-0 e sale a 56 punti.