Leao segna in Lazio-Milan ma la rete viene annullata: è fuorigioco, anche se sembra invisibile al VAR Nel secondo tempo Leao segna la rete dell'1-0 per il Milan contro la Lazio, rimasta in 10, ma il VAR annulla tutto: il portoghese si trova per un nonnulla in fuorigioco anche se dalle immagini non si vede chiaramente.

A cura di Alessio Pediglieri

Leao trova la via del gol nella ripresa di Lazio-Milan ma dopo un lungo consulto tra Di Bello e il VAR la rete viene annullata e la gara resta fissa sullo 0-0. L'esultanza del portoghese per la verticalizzazione che poi trova anche la deviazione di Romagnoli che sorprende Provedel viene così soffocata dalla decisione della tecnologia: la linea evidenzia il rossonero al di là dei difensori capitolini, anche se una immagine della moviola non spiega per bene cosa sia successo.

L'azione in discussione nasce da un lancio sulla sinistra per il portoghese che riesce a infilarsi in area laziale, dove trova il tempo di rallentare e preparare il tiro che, anche grazie alla deviazione dell'ex di turno ,Romagnoli, supera Provedel che può solo toccare senza evitare la capitolazione. Leao esulta, seguito da tutti i suoi compagni, andando a festeggiare sotto il settore dei tifosi rossoneri ma la sua gioia si spengerà qualche istante dopo.

Il VAR valuta alla moviola il movimento dell'attaccante di Pioli ed evidenzia una posizione di offside che ad occhio era impossibile valutare correttamente: le immagini lasciano qualche dubbio nella visione in linea del giocatore che "scompare" nascosto dalla sagoma del difensore. Non sembra esserci fuorigioco ma è solo una illusione ottica perché tutti i dubbi vengono fugati da una altra immagine e altra inquadratura.

In questo caso, si vede perfettamente Leao al di là della linea difensiva laziale perché è oltre sia con parte della testa e della spalla: il braccio del difensore che sembra tenere in gioco Leao non conta e così la decisione è risultata corretta. Giusta dunque la scelta finale del VAR di fermare tutto e rimettere il tabellino sullo 0-0 malgrado alcune perplessità da parte dei tifosi rossoneri che si erano illusi sulla rete che sembrava aver sbloccato la partita dell'Olimpico.