Leao a muso duro contro un giornalista dopo Milan-Roma: "Fai bene il tuo lavoro" Rafael Leao molto nervoso all'uscita dello stadio dopo la sconfitta del Milan contro la Roma in Europa League: il portoghese va faccia a faccia con un giornalista in mixed zone.

A cura di Michele Mazzeo

È un Rafael Leao nervosissimo quello che lascia lo stadio di San Siro dopo la sconfitta del suo Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Dopo la brutta prestazione in campo che ha convinto Stefano Pioli ha richiamarlo in panchina nel finale nonostante lo svantaggio, l'estroso attaccante portoghese, che non si è unito ai compagni per il saluto ai tifosi dopo il triplice fischio finale, ha dato ulteriore prova del suo nervosismo anche durante il passaggio nella zona mista dello stadio.

Il numero #10 rossonero non solo non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione agli organi di stampa presenti ma si è anche reso protagonista di uno spiacevole episodio immortalato in un video dalla testata calciomercato.it. Leao infatti, evidentemente infastidito da qualche frase sibillina proveniente da oltre la balaustra dietro la quale sono assiepati i vari giornalisti, ha arrestato il suo incedere e si è diretto verso uno di essi con fare minaccioso. "Ma che vuoi tu?" chiede difatti con tono per nulla conciliante il calciatore del Milan andando faccia a faccia contro il giornalista. La risposta di quest'ultimo ("Sono in diretta") e la sua faccia sbigottita sembrano spiazzare il lusitano che dunque, probabilmente resosi conto si sia trattato di un malinteso, riprende il suo cammino per uscire dallo stadio.

Mentre si allontanava ha però voluto mandare un altro messaggio al giornalista urlando ad alta voce, sempre con tono stizzito, "Fai bene il tuo lavoro" prima di lasciare definitivamente la mixed zone. Un episodio spiacevole dunque quello avvenuto nei meandri dello stadio Meazza dopo Milan-Roma che certifica il grande nervosismo provato da quel Rafael Leao a cui erano affidate le speranze rossonere e che invece ha sul terreno di gioco ha offerto una prova di gran lunga al di sotto delle aspettative offrendo nuovamente il fianco ai detrattori che lo accusano di non essere decisivo nelle partite che contano. E quella contro i giallorossi è senza ombra di dubbio di un peso specifico elevatissimo dato che un eventuale passaggio del turno (che si deciderà comunque nel match di ritorno all'Olimpico) per la sua squadra potrebbe cambiare il bilancio di un'intera stagione.