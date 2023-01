Il Walsall si qualifica in FA Cup, riceve un’offerta indecente: “Abbonamento a OnlyFans di mia moglie” Tom Knowles è il calciatore del Walsall che ha battuto lo Stockport ed è passato al quarto turno nel quale affronterà il Leicester. Un sostenitore gli ha fatto una proposta particolare: “Ti sei meritato questo premio”.

Il calciatore del Walsall, Tom Konwles, ha ricevuto un’offerta davvero particolare da un tifoso.

Una ricompensa speciale per il calciatore tra i protagonisti della qualificazione al quarto turno di FA Cup. La vittoria per 2-1 sullo Stockport ha spinto il Walsall – club che milita nella League Two, la quarta serie inglese – un po' più avanti nell'avventura di coppa e un tifoso ha voluto premiare Tom Knowles che alla fine del match, in preda a una comprensibile euforia, aveva condiviso sui social un tweet nel quale elogiava la grande forza del gruppo e, più ancora, l'affetto dei fans che avevano affrontato la trasferta per stare accanto alla squadra. "Questi ragazzi! Che vittoria !!! I nostri tifosi sono stati incredibili ancora una volta… è stato bellissimo!".

Tanto è bastato perché uno dei sostenitori, attore e produttore di pellicole per adulti, gli facesse un regalo inatteso, particolare, tanto disinibito quanto sorprendente. Cheffie Shot, è il nome d'arte che compare anche su Instagram, ha definito Knowles "un eroe" e gli ha offerto un abbonamento X-rated per vedere i contenuti di sua moglie, Melody Pleasure. "Solo Dio può giudicarmi" ha scritto in un tatuaggio sul petto la donna che ha condiviso a sua volta quell'invito in una storia.

Il tweet nel quale il calciatore del Walsall viene definito un "eroe" dal tifoso porno–attore.

"Ti sei meritato un mese di abbonamento a OnlyFans di mia moglie. Scrivimi per riscuotere il premio!", è la frase rivolta al calciatore dal porno-attore che ha svelato anche cosa c'è dietro il suo gesto: il modo in cui il giocatore ha interagito coi tifosi dopo la partita lo ha convinto a conferirgli quell'accesso personalizzato. Effetto felicità, non ha alcuna intenzione di ripensare alla sua offerta tanta è stata la felicità per il trionfo.

La domanda è: Knowles ha risposto? Ha detto sì oppure rifiutato? Sembra che il calciatore almeno per adesso non abbia fatto cenni… e non sempre il silenzio è assenso. Il centrocampista ha altro per la testa in questo particolare momento, a cominciare dalla prossima partita di FA Cup che vedrà il Walsall opposto al Leicester. Sabato scorso The Foxes hanno vinto il match contro il Gillingham e figurano nel tabellone di gare in programma tra il 27 e il 30 gennaio.

Oltre al Walsall a riuscire nell'impresa di accedere al quarto turno della coppa ci sono anche altre formazioni che arrivano dalla League Two: si tratta dello Stevenage, che avrà di fronte a sé lo Stoke City dopo aver sconfitto l'Aston Villa, e del Wrexham che, reduce al successo sul Coventry, proverà a compiere un'altra impresa contro lo Sheffield United.