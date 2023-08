Il video dell’ammonizione di Paquetá che lo mette nei guai: il calcioscommesse sulla sua carriera Lucas Paquetá è sotto indagine per il suo presunto coinvolgimento in scommesse combinate, piazzate per importi molto alti in Brasile: dovevano essere ammoniti sia lui in West Ham-Aston Villa che un altro calciatore brasiliano, Luiz Henrique, in Villarreal-Betis. Entrambi i calciatori hanno effettivamente ricevuto due cartellini gialli del tutto gratuiti e i video delle azioni incriminate non depongono a loro favore.

A cura di Paolo Fiorenza

Un fulmine a ciel sereno, questo è stata la notizia dell'indagine aperta dalla Football Association su Lucas Paquetá circa scommesse sospette piazzate in Brasile da persone a lui vicine per importi molto alti. Uno shock non solo per il West Ham, nelle cui file il 25enne ex Milan milita dall'estate scorsa dopo essere stato prelevato dal Lione per 43 milioni, ma anche per il Manchester City, che stava per concluderne l'acquisto al prezzo di oltre 80 milioni di euro. Trattativa immediatamente stoppata dopo l'esplodere della brutta vicenda, che allunga ombre sulla carriera – che era lanciatissima – del giocatore.

Momento difficile per Lucas Paquetá: ombre pesanti sulla sua carriera per il calcioscommesse

I sospetti – diventati poi un'indagine della FA – non si riferiscono ai risultati delle partite giocate da Paquetá, ma ad eventi collaterali dei match su cui ugualmente è possibile puntare: i cartellini. L'indagine è iniziata dopo l'osservazione di un volume insolito di scommesse abbinate su due partite giocate nella stessa giornata, una del campionato inglese, l'altra del campionato spagnolo, svela O Globo. La combo prevedeva che Paquetá avrebbe dovuto ricevere un'ammonizione nella partita di Premier League tra West Ham e Aston Villa, e che un altro brasiliano, Luiz Henrique, beccasse anche lui un cartellino giallo nel match di Liga tra Betis, la squadra in cui il 22enne attaccante gioca tuttora, e Villareal.

Entrambi i giocatori sono stati ammoniti, ma le modalità insolite in cui le scommesse sono state piazzate hanno attirato l'attenzione dei bookmakers e degli organi di controllo sull'integrità del gioco. Le giocate sono state fatte a Duque de Caxias – città dello stato di Rio de Janeiro, zona di cui sono originari sia Paquetá che Luiz Henrique – sul sito di Betway, bookmaker che sponsorizza il West Ham e che è poco popolare in Brasile, su account legati a persone vicine a entrambi i calciatori.

Leggi anche Il nuovo difensore del Tottenham ha una velocità irreale: un video fa impazzire i tifosi

L'avvio dell'indagine ha mostrato che quel giorno sono stati creati diversi nuovi account su Betway, con gli utenti che hanno depositato l'importo massimo consentito. Tutti questi nuovi conti hanno fatto la stessa giocata combinata sulle ammonizioni di Paquetá contro l'Aston Villa e Luiz Henrique contro il Villarreal, in due partite che si giocavano lo stesso giorno, lo scorso 12 marzo. Il match di Premier si è concluso con un pareggio per 1-1 e l'ex milanista è stato ammonito nella ripresa per un intervento a forbice da dietro abbastanza gratuito che non poteva che sortire il giallo.

Anche la partita della Liga si è conclusa col risultato di 1-1: Luiz Henrique è entrato in campo al 12′ del secondo tempo e ha preso una stupida ammonizione per proteste al 43′, giusto in tempo per far fare cassa pesante dall'altra parte del mondo. Anche il giovane attaccante del Betis ha pagato subito conseguenze negative per la vicenda, visto che è stato escluso dalle convocazioni per l'Under 23 brasiliana, come ha sottolineato Ramon Menezes, allenatore ad interim della nazionale maggiore brasiliana.

Ovviamente che i due calciatori siano coinvolti è tutto da dimostrare. Paquetá deve ancora essere formalmente interrogato dall'organo disciplinare della Federcalcio inglese e dal canto suo nega di aver commesso qualsiasi illecito.