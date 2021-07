“Il vero PSG”: Ibrahimovic punge il suo ex club al matrimonio di Verratti Durante la cerimonia del matrimonio di Marco Verratti con Jessica Aidi, Zlatan Ibrahimovic ha postato nelle sue storie di Instagram una foto con il centrocampista della Nazionale, Lavezzi, Pastore e Sirigu scrivendo: “Il vero PSG”. Una vera e propria frecciata al suo ex club da parte dell’attaccante del Milan.

A cura di Vito Lamorte

Marco Verratti si è sposato nel pomeriggio con Jessica Aidi e al ricevimento c'erano tanti calciatori, compagni del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. Il calciatore abruzzese, fresco campione d’Europa con la selezione azzurra, si è sposato a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi, e nelle ore successive al "fatidico sì" sono uscite le prime foto con gli invitati: oltre a Javier Pastore, Salvatore Sirigu e Ezequiel Lavezzi nella capitale francese è volato anche Zlatan Ibrahimovic, che pubblicando una foto nelle sue stories di Instagram ha scritto “Il vero PSG” punzecchiando il suo ex club. Lo svedese non perde mai occasione per mettere il mostra il suo spropositato ego.

La cerimonia che si è tenuta nel primo pomeriggio in comune e nelle ore successive ci sono stati i festeggiamenti esclusivi che si sono tenuti in una location scelta dagli sposi alle porte della capitale transalpina. Da una festa all'altra per Verratti, che dopo aver esultato all'inizio della settimana tra Londra e Roma per la vittoria dell'Europeo con la Nazionale oggi ha festeggiato la sua unione con la modella francese.

Intanto il calciatore svedese, dopo l'intervento al ginocchio dello scorso 18 giugno, sta proseguendo il programma di recupero e dopo le prime quattro settimane di riabilitazione, che dovrebbero concludersi il 18 luglio, ci potrebbero essere delle evoluzioni nei prossimi giorni. Dal lunedì potrebbe iniziare la seconda fase del suo ritorno in campo e se i test dovessero dare risultati positivi, allora Zlatan inizierà a correre e a lavorare sul campo e pian piano verranno inseriti anche lavori con il pallone. Il Milan e i suoi tifosi lo attendono a braccia aperte perché, nonostante l'età e le eccessive critiche, Ibra è il leader tecnico e mentale della squadra di Stefano Pioli.