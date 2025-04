Il VAR toglie il rosso diretto sul fallo killer a Tolisso da parte di Stassin: che segnerà una doppietta

video suggerito

Incredibile e incomprensibile decisione da parte del VAR in Saint Etienne-Lione, quando Stassin entra col piede a martello sul tendine d'Achille di Tolisso: l'arbitro lo espelle, poi la moviola corregge la decisione con la semplice ammonizione. Nel post partita, il direttore di gara ammetterà l'errore e si scuserà. Troppo tardi.

A cura di Alessio Pediglieri

In Francia sono ore di polemiche feroci per quanto accaduto nel match di Ligue 1 dove il Saint Etienne ha superato 2-1 il Lione, grazie alla doppietta siglata da Stassin. Che non doveva restare in campo, visto il fallo killer di cui si è reso autore su Tolisso e per il quale, giustamente, il direttore di gara aveva estratto il cartellino rosso. Ma il VAR ci ha messo lo zampino: dopo una lunga revisione ha corretto la decisione dell'arbitro cambiando l'espulsione con una semplice ammonizione. Ma le immagini restano evidenti: l'intervento in ritardo e violento era, da regolamento, da punire con il rosso diretto.

Tensione altissima in Saint Etienne-Lione: oggetti contro arbitri e giocatori, poi l'assurda decisione del VAR

Il clima torrido attorno a Saint-Etienne-Lione, tra le gare di Pasquetta in programma nella Ligue 1 oramai dominata dal PSG che si è fregiato con largo anticipo dell'ennesimo titolo nazionale, si consumato sin dal riscaldamento, quando un fitto lancio di monete è stato rivolto ai giocatori ospiti. Poi, il guardalinee colpito al capo per cui il match è stato interrotto momentaneamente e infine, la controversa decisione della moviola che – di fatto – ha decretato poi il tabellino finale. Aprendo la porta a polemiche che hanno infuocato anche il post gara.

L'intervento killer di Stassin su Tolisso: per il VAR è solamente da ammonizione

L'episodio in questione ha visto Stassin franare violentemente e in modo fallosso su Tolisso durante un contrasto sulla trequarti con un intervento a gamba tesa e piede a martello all'altezza del tendine d'Achille del giocatore del Lione che è caduto urlante a terra. L'arbitro Letexier ha subito interrotto il gioco fischiando l'infrazione e ha mostrato correttamente il cartellino rosso a Stassin ma incredibilmente il VAR ha posto sotto esame il fallo riesaminandolo per poi cambiare la decisione finale: il rosso è diventato giallo, graziando lo stesso Stassin che poi sarà anche l'autore di entrambi i gol con cui il Saint Etienne riuscirà a vincere il match (il primo prima della sanzione e il secondo, decisivo, nel secondo tempo).

Le polemiche post partita: "Le scuse non tolgono né l'errore né il dolore"

Una decisione che ha infuocato il post gara: "Doveva essere espulsione diretta" ha detto John Textor il proprietario del Lione, "l'arbitro poi ha ammesso ai nostri giocatori l'errore commesso e si è scusato". "Le scuse del signor Letexier" ha poi aggiunto Corentin Tolisso, "non allevieranno il dolore o l'incomprensione del momento". Infine, sono arrivate anche le parole dello stesso Stassin che, al contrario, ha difeso il cambiamento di decisione disciplinare: "Ero rimasto un po' sorpreso per il cartellino rosso… Pensavo che mi avrebbe dato un giallo perché è vero che sono arrivato tardi ma non c'era alcuna intenzione da parte mia di fargli del male".