Il VAR protagonista in Como-Cagliari e Lecce-Verona: annullata un’autorete e tolto un rigore a Camarda

Nei due anticipi di sabato 8 novembre nessun gol in 180 minuti di gioco: Como-Cagliari e Lecce-Verona non si è trovata la via del gol anche se in entrambe si è andati vicinissimi: al Sinigaglia con l'autorete di Valle che ha fatto sobbalzare i cuori lariani, al Via del Mare quando Camarda è finito a terra in area di rigore, su un contatto sospetto. In entrambi i casi, però, l'ha risolta il VAR che ha annullato l'autorete e non concesso il penalty ai salentini.

Como-Cagliari, i lariani non pungono: l'autorete di Valle annullata da un fuorigioco

A Como partita decisamente sotto tono dei padroni di casa che avrebbero dovuto fare la voce grossa vista la classifica contro un Cagliari pronto, sulla carta, a pagare pegno. Eppure la squadra di Fabregas non produce quasi alcunché con un Alvaro Morata ancora una volta bocciato su tutto il fronte anche se scelto titolare dal primo minuto: lo spagnolo esce senza occasioni create e un cartellino giallo, nient'altro da registrare per lui. Anche Nico Paz sotto tono, sempre chiuso nella gabbia di mediana preparata da un Pisacane che non ha sbagliato quasi nulla a livello tattico.

L'emozione più grande al Sinigaglia arriva nel primo tempo ed è di marca cagliaritana: al 20′ Alex Valle sbaglia l'intervento in difesa e infila la propria porta. Esultanza dei sardi che viene però strozzata in gola dal VAR: Pezzuto viene richiamato e c'è attesa di capire se la rete sia valida oppure no. Alla fine il risultato è che tutto viene inficiato per un fuorigioco inziale che salva il Como dalla capitolazione in casa di fronte ai propri tifosi.

Lecce-Verona 0-0, Camarda reclama un rigore il VAR e Abisso dicono no

Anche al Via del Mare è andato in scena una partita tutt'altro che entusiasmante e che si è conclusa a reti inviolate anche se i salentini hanno sperato all'80' nel colpo grosso grazie alla coppia neo entrata Sottil-Camarda. L'ex Fiorentina offre l'assist perfetto in area del Verona per l'under 21 che viene colpito duro da dietro e crolla a terra, portando l'arbitro Abisso a decidere per il non fallo e proseguire nel gioco. Qualche istante più tardi, però, tutto fermo: dalla sala VAR richiamano il direttore di gara al monitor per rivedere la situazione: la decisione iniziale però non cambia, con Abisso che ritorna fermo sui propri passi, Camarda non subisce fallo, con l'intervento del difensore del Verona che colpisce la palla. Tutto vano, dunque, e match che si spegne sullo 0-0.