Il Tottenham ha pagato per far rientrare prima Romero dagli impegni con l’Argentina evitando uno scontro

L'Argentina chiuderà i propri impegni per questa sosta con la sfida amichevole in programma nella notte tra martedì e mercoledì a Miami contro Porto Rico. La squadra di Scaloni scenderà in campo per poi darsi appuntamento alla prossima sosta e permettere ai giocatori di rientrare ai propri club di appartenenza. Argomento sempre spinoso quest'ultimo specie in considerazione del fatto che il calendario presenti sempre tantissimi impegni. Secondo il Telegraph, il Tottenham ha deciso di agire a suo modo pagando di tasca propria il rientro del capitano Cristian Romero.

Il leader degli Spurs di fatto potrà beneficiare di un rientro anticipato a Londra proprio grazie all'intervento del suo club. Le nazionali di solito programmano i voli per i loro giocatori, ma i club inglesi spesso dividono il costo di un volo charter privato per coloro che affrontano viaggi particolarmente lunghi o che torneranno più tardi dei loro compagni di squadra, come Romero e Martínez. Il Tottenham ha deciso di pagare interamente il volo charter di Romero per consentire al giocatore di riposare e recuperare al meglio in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Aston Villa.

Romero e il Dibu Martinez in Nazionale.

Un modo questo anche per non creare un altro scontro verbale con lo stesso Romero che a settembre dello scorso anno contestò la scelta del Tottenham di non pagare il suo rientro con un volo charter dopo la sconfitta dell'Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali in Colombia. Romero cirticò i piani di viaggio del Tottenham sottolineando sui social che la sua squadra sarebbe stata svantaggiata nel derby contro l'Arsenal proprio perché questi ultimi avevano fatto tornare a casa prima i giocatori dagli impegni internazionali.

Il Tottenham ha insistito sul fatto che Romero non avrebbe tratto alcun vantaggio dal rientro con un volo charter l'anno scorso, ma ormai lo scontro era diventato di pubblico dominio. Ed ecco perché questa volta gli Spurs hanno pagato il rientro di Romero con un volo charter per buona pace dello stesso Romero nominato capitano del Tottenham e il più pagato del club dopo aver firmato un nuovo contratto durante l'estate. Una partita di fatto importante per un Tottenham attualmente terzo nella classifica attuale di Premier.