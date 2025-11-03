Il Tottenham è una polveriera: i giocatori ignorano Thomas Frank mentre escono da campo

Il Tottenham è una polveriera: Van de Ven e Spence ignorano Thomas Frank mentre escono da campo dopo la sconfitta contro il Chelsea. La tenuta dello spogliatoio degli Spurs è a forte rischio.

Il Tottenham ha iniziato la stagione in modo promettente. I buoni risultati e il gioco della squadra lasciavano presagire una stagione più costante rispetto alla precedente, ma non è stato così. La situazione non è drammatica, dato che gli Spurs sono quinti in classifica con 17 punti, a un solo punto dalla qualificazione alla Champions League. A destare preoccupazioni è la tenuta dello spogliatoio da parte di Thomas Frank.

La sconfitta nel derby contro il Chelsea in casa (0-1) è stata un duro colpo. Il Tottenham è la quarta squadra peggiore della Premier League per il rendimento interno, con solo 4 punti su 15 possibili in casa: molto lontano da quanto ci si aspettasse in estate.

Gli Spurs hanno perso contro Chelsea, Aston Villa e Bournemouth, oltre a pareggiare contro i Wolves, che hanno solo due punti. La loro unica vittoria è stata contro il Burnley nella giornata d'esordio.

Il Tottenham è una polveriera: due giocatori ignorano l'allenatore mentre escono da campo

La prestazione del Tottenham sta generando ancora più entusiasmo grazie a un video che sta diventando virale sui social da diverse ore. Dopo aver salutato Enzo Maresca, Thomas Frank si avvicina a Van de Ven e Spence, due dei suoi giocatori, che lo guardano a malapena e lo ignorano completamente. L'ex allenatore del Brentford si gira e li fissa per qualche secondo. In una conferenza stampa, ha cercato di minimizzare la frustrazione dei suoi giocatori, ma ora tutti sono in massima allerta.

"Capisco perché me lo chiedi, ma direi che è un problema di poco conto. Micky van de Ven e Djed Spence stanno facendo del loro meglio. Siamo tutti frustrati. Stiamo facendo le cose in modo diverso. Non credo che sia un grosso problema", ha concluso l'allenatore.

La posizione di Thomas Frank non è in discussione in questo momento ma all'interno del club verranno fatti dei colloqui per capire qual è la situazione all'interno dello spogliatoio.