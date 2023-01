Il Toronto completa il terzetto italiano con Insigne e Bernardeschi: il colpo a sorpresa è Petretta Il Toronto FC ha annunciato il sostituto di Criscito sulla fascia sinistra: è un altro italiano, Raoul Petretta.

A cura di Paolo Fiorenza

Perso Criscito che è tornato al Genoa, il Toronto FC ha rimpiazzato il terzino sinistro con un connazionale pari ruolo, che dunque lascerà intatta la quota di tre calciatori italiani nella squadra canadese, andando a fare compagnia alle confermatissime stelle Insigne e Bernardeschi. Si tratta di Raoul Petretta, 25enne difensore di piede mancino che negli ultimi sei mesi ha giocato in Turchia nel Kasımpaşa, Un'esperienza non fortunata, soprattutto per i problemi fisici che ne hanno limitato l'impiego a 12 presenze complessive con una rete e un assist.

Petretta è nato e cresciuto in Germania da genitori originari dell'Irpinia, che erano emigrati dopo il terremoto del 1980. Sviluppatosi calcisticamente nelle giovanili del Basilea, ha poi giocato sempre lì, escludendo gli ultimi mesi in Turchia. Col club svizzero ha vinto un campionato e due coppe nazionali, lasciandolo lo scorso luglio dopo 152 presenze (con 10 gol e 12 assist). Nel 2018 – quando aveva 21 anni – ha vestito la maglia dell'Italia Under 21 scendendo in campo contro il Portogallo: resterà quella la sua unica apparizione coi colori azzurri.

Raoul Petretta con la maglia della nazionale Under 21 il 24 maggio 2018

Adesso arriva per Petretta la chance di farsi osservare bene da Roberto Mancini, visto che il Ct della Nazionale butterà spesso un occhio su Insigne e Bernardeschi. Con Dimarco e Parisi che sembrano aver sopravanzato al momento i declinanti Spinazzola ed Emerson, un'alternativa a sinistra potrebbe fare comodo. Il contratto firmato dal calciatore col Toronto è fino al 2025, con opzione per un'altra stagione. È un innesto con cui il club dell'Ontario conta di fare meglio dello scorso anno, quando addirittura neanche riuscì a qualificarsi per i playoff.

"Raoul è un giovane ed esperto terzino sinistro che si è affermato in un club europeo forte e ha acquisito esperienza giocando ad alto livello nelle competizioni europee col Basilea – ha detto il tecnico e direttore sportivo del Toronto Bob Bradley – È un abile passatore, un difensore disciplinato e ha il ritmo per andare su e giù costantemente sulla fascia sinistra. Siamo entusiasti di averlo al Toronto e rafforzare la nostra linea difensiva".