video suggerito

Il tiro di Neymar a Mbappé: uscirono assieme, ordinò da bere a prezzi assurdi, andò via senza pagare È stato svelato un episodio che vide protagonisti Neymar e Mbappé ai tempi del PSG: i due fecero notte in uno dei locali più esclusivi di Parigi, il brasiliano lasciò un conto astronomico da pagare per il francese. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi le strade di Neymar e Mbappé sono più che mai lontane, anche per la differenza anagrafica tra i due, che si riverbera in momenti molto diversi delle rispettive carriere: il 33enne brasiliano è tornato al Santos – da cui tutto era iniziato oltre 20 anni fa – per cercare di tornare ad alti livelli, operazione che sta avendo successo visto che è stato appena convocato nuovamente nella nazionale verdeoro a distanza di un anno e mezzo dall'ultima volta; il 26enne francese è al top della sua carriera e insegue Champions e Pallone d'Oro col Real Madrid. Il PSG stellare che li vedeva assieme in un tridente da sogno con Leo Messi sembra appartenere a un'altra era geologica, eppure c'è stato un tempo in cui i due non solo erano compagni di squadra ma anche compari di uscite serali. Con tanto di tiri mancini come quello di Neymar nei confronti di Mbappé, venuto alla luce solo oggi.

Mbappé e Neymar ai tempi del PSG

Il tiro mancino di Neymar a Mbappé: ordina da bere per migliaia di euro, va via senza pagare

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il giocatore brasiliano avrebbe lasciato un conto salato non pagato in una nota discoteca nei pressi degli Champs-Elysees durante la sua permanenza al Paris Saint-Germain, costringendo Mbappé – che quella notte era al tavolo con lui – a saldare l'intero importo. L'episodio ebbe luogo a ‘L'Arc', un esclusivo locale notturno (apre a mezzanotte e chiude alle 6 del mattino) che è frequentato abitualmente da calciatori e altri personaggi famosi d'Oltralpe.

L'Arc, locale esclusivo della Parigi by night

Una volta arrivato lì, Neymar ordinò da bere senza badare a spese per tutta la notte, per tutto il gruppo che era con lui. Tuttavia, nonostante i tentativi dei dipendenti di ricordargli più volte di pagare, il campione brasiliano lasciò il locale lasciando il conto in sospeso. Sebbene l'importo esatto non sia stato rivelato, si sa che era "molto alto", visto che solo prenotare un tavolo in quel locale costa migliaia di euro. A questo poi bisogna aggiungere le consumazioni, ovviamente di livello e prezzi adeguati al contesto. Dopo la ‘fuga' di Neymar, toccò a Mbappé dover pagare l'intero conto. Niente di grave alla fine, visto che qualche decina di migliaia di euro è solo una goccia nell'oceano degli introiti faraonici del neomadridista.