Il tecnico esulta con un gesto provocatorio e offensivo al proprio giocatore: aveva ragione lui Il curioso episodio è avvenuto in Coppa del Brasile nell’andata dei 16mi tra Volta Redonda e Bahia: subito dopo le sostituzioni è arrivato il gol e la scomposta reazione del tecnico verso la panchina.

A cura di Alessio Pediglieri

Nell'ultimo turno di Coppa del Brasile, l'andata dei 16mi di finale, ha tenuto banco una gara in particolare, giocata a Rio de Janeiro, tra il Volta Redonda e il Bahia e che si è conclusa con il successo in trasferta dei giocatori allenati da Renato Paiva. Ma più che il risultato, ha tenuto banco una singolare scena avvenuta sulla panchina dei padroni di casa e che ha visto protagonisti il tecnico e un giocatore della stessa squadra.

L'andata di Coppa per il Volta è stato quasi subito in salita. La società che milita nella Serie C brasiliana ha pagato dazio a inizio partita quando il Bahia, che milita nel Campionato Baiano, si è portato in vantaggio al 39′ con Biel. Un gol che ha spezzato gli equilibri del match e che ha spinto Rogerio Correa a mettere mano alla propria formazione subito dopo l'intervallo. Così, il tecnico del Volta Redonda vedendo l'incapacità dei propri giocatori nel trovare la via del pareggio ha effettuato al 60′ il classico doppio cambio per ridare verve alla squadra.

Fuori dai giochi in due, Luizinho ed Edu Rodrigues per far posto a Marcelo e Matheus Alexandro, mentre il Bahia proseguiva con lo stesso undici iniziale. Una intuizione che di lì a poco si è trasformata vincente perché il Volta ha immediatamente trovato la rete dell'1-1 grazie a Gabriel. Entusiasmo generale sulle tribune del Raulino de Oliveira, in campo e anche in panchina, dove si è consumata una scena a dir poco singolare che ha visto protagonisti il tecnico Correa e Dudu Rodrigues.

Il numero otto del Volta una volta arrivato in panchina ha iniziato a inveire pesantemente nei confronti del proprio allenatore: infuriato per la sostituzione ha anche cercato il contatto fisico mentre veniva trattenuto a stento da alcuni compagni. Da parte sua Correa è sembrato in un primo momento non avvedersene, attento a quanto accadeva in campo ma solo in apparenza. Perché nel momento dell'immediato pareggio subito dopo le sostituzioni, Rogerio Correa si è rivolto al proprio giocatore rispondendo alle sue lamentele con un gesto osceno inequivocabile, immortalato dalle telecamere e che ha fatto l'immediato giro dei social.