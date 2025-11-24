Il surreale ‘pasillo’ d’onore riservato al Rosario Central: i calciatori li ignorano girandosi di spalle

I giocatori dell’Estudiantes hanno pensato bene di esibirsi in una particolare protesta facendo il ‘pasillo’ d’onore riservato al Rosario Central girandosi di spalle. Una scena mai vista prima.

Non è una mancanza di rispetto ma un segnale forte di protesta. L'Estudiantes si è ritrovato ad affrontare il Rosario Central nel campionato argentino che nei giorni scorsi è stato al centro delle critiche per via della vittoria inaspettata del trofeo per il leader della classifica annuale scatenando fortissime polemiche. Ma cosa è successo? La Federazione calcistica argentina (AFA) ha proclamato il Rosario Central campione della Liga, introducendo un titolo mai esistito prima e non previsto dal regolamento stagionale. Si tratta di un titolo che premia la squadra che guida la classifica annuale sommando i punti di Apertura e Clausura.

Un qualcosa di clamoroso poiché annunciato all'improvviso consentendo al Rosario Central di assicurarsi un titolo ufficiale da inserire in bacheca. Grandi proteste da parte di tutti gli altri club argentino, compreso lo stesso Estudiantes che ha contestato le modalità di assegnazione del titolo così come gran parte degli altri club. E così proprio per la prima partita dopo questo discusso titolo il Rosario Central si è presentato in campo aspettandosi il ‘pasillo' d'onore che omaggia di solito la squadra campione da parte degli avversari e invece l'Estudiantes ha deciso di sorprendere tutti.

La squadra dell'Estudiantes infatti è tenuto a riservare il ‘pasillo' obbligatoriamente al Rosario Central. Essendo costretti a doverlo fare, i giocatori hanno così deciso di esprimere la propria indignazione girandosi di spalle. Appena Di Maria e compagni sono entrati sul terreno di gioco infatti tutta la squadra dell'Estudiantes infatti ha deciso di girare le spalle ai calciatori che sfilavano sul rettangolo verde non dandogli soddisfazione. Una situazione surreale, mai vista prima quando si assiste al ‘pasillo' d'onore che rappresenta un omaggio di profondo rispetto.

Di Maria e tutta la squadra del Rosario Central però non sono sembrati sorpresi da quanto visto. I giocatori infatti forse avevano già capito che sarebbe accaduto qualcosa del genere e per questo hanno fatto finta di nulla ignorando completamente il gesto dei loro avversari dirigendosi con lo sguardo fisso in avanti verso il campo in attesa di dare il calcio d'inizio. Nessuno sguardo è stato infatti rivolto ai giocatori dell'Estudiantes che hanno dunque risposto all'obbligo di dover fare il ‘pasillo' d'onore all'Estudiantes ma a modo loro…