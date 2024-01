Il supercomputer simula per 10mila volte la Coppa d’Africa 2024: solo in due si giocano il titolo Sabato 13 gennaio inizia in Costa d’Avorio, la Coppa d’Africa 2023 che si concluderà il prossimo 11 febbraio. Il computer di Opta ha prodotto 10 mila simulazioni del torneo in cui a giocarsi la finale sono state quasi sempre due squadre, staccando tutte le altre. Un testa a testa che potrebbe vedere solo spettatori, campioni come Osimhen, Hakimi o Momo Salah. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Sabato prenderà il via la Coppa d'Africa 2023-2024 che vedrà in lizza 24 nazionali che si sfideranno in un a prima fase a girone e poi in scontri diretti fino a decretare la vincitrice di questa edizione che si gioca in Costa d'Avorio, con la finalissima in programma il prossimo 11 febbraio. Un'occasione per vedere all'opera i migliori giocatori sparsi nei principali club europei e individuare nuovi talenti da ingaggiare nelle prossime sessioni di mercato. Le favorite sono note da tempo, partendo dai padroni di casa, la Nigeria di Osimhen, il Marocco di Hakimi, l'Egitto di Salah o il Senegal di Mané, campione uscente. Ed è proprio tra queste che un super computer ha scelto il vincitore dell'edizione numero 34.

I padroni di casa della Costa d'Avorio hanno tutte le carte in tavola per disputare un torneo da protagonisti e apriranno le danze con la gara d'esordio che darà via al torneo che, inizialmente era previsto tra il 23 giugno e il 23 luglio 2023, poi posticipato al gennaio 2024 a causa delle avverse condizioni meteo. Non sarà facile, perché la squadra di Kessie e Diakité dovrà vedersela contro Guinea Bissau, Guinea Equatoriale e soprattutto Nigeria. Con la squadra di Osimhen chiamata a ricoprire un ruolo da protagonista.

Insieme a queste due nazionali, altre sono indicate come favorite. C'è il Marocco che ha ben figurato negli ultimi Mondiali disputati in Qatar, ma anche l'Egitto che ha in Momo Salah l'elemento di spicco più prestigioso e con Algeria e Cameroon da fare da eterne outsider. Ma nella simulazione compiuta dal supercomputer Opta, che ha ripetuto per ben diecimila volte la simulazione del torneo, ad aver avuto la percentuale migliore di tutte è stato il Senegal di Mané.

Proprio i campioni uscenti e vincitori dell'ultima edizione sono i favoriti, con il supercomputer Opta che dà ai Leoni della Teranga una probabilità del 12,8% di difendere il trofeo in modo positivo. Sostenendo al meglio l'attacco della Costa d'Avorio, cui viene assegnata una probabilità del 12,1% in quella che alla fine appare la finale più scontata nelle previsioni. Sul podio virtuale della simulazione c'è anche la conferma del Marocco, che insegue con l'11.1%, a dimostrazione dell'ottima squadra a disposizione, identica alla stessa che ha saputo raggiungere, prima nazionale africana in assoluto, le semifinali della Coppa del Mondo in Qatar.

Ci sono comunque i soliti underdog pronti a ritagliarsi una fetta di notorietà, come l'Algeria, quarta favorita con una probabilità del 9,7%, davanti all'Egitto (8,5%), alla più defilata Nigeria (8,1%) e al Camerun (7,4%). I fanalini di coda restano l'Angola e la Namibia ancorate allo 0.5% di successo. Che non è nemmeno stato sfiorato nelle 10.000 simulazioni in cui si è provato a far trionfare, almeno una volta tutte e 24 le partecipanti.