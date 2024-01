Il sosia di Cavani non ne può più: ha deciso di girare con una maglietta che allontana i tifosi Il noto attore argentino Christian Sancho si è mostrato con una maglietta che chiarisce che lui non è Edinson Cavani: la somiglianza col bomber uruguaiano in effetti è notevole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Essere il sosia di qualcuno può essere bello le prime volte che ti fermano per strada, poi però alla millesima occasione che succede – mentre magari vai di fretta o non sei dell'umore giusto – può non fare tanto piacere. E dunque arriva un momento in cui vuoi far sapere a tutti che non sei Edison Cavani, anche se ci assomigli parecchio. Christian Sancho ci ha pensato su e ha deciso di farlo nel modo più immediato possibile, indossando una maglietta con un messaggio esplicito: "Non sono Cavani".

L'intento è chiaramente ironico, visto che parliamo di un 48enne attore e modello conosciutissimo in Sudamerica. Anche se probabilmente non è il massimo essere riconosciuto come un campione di calcio e non per quello che si è fatto – e che pure rende molto noti – nel proprio campo lavorativo. Sancho, dopo aver sfilato da giovane per famosi brand internazionali di moda, approdando anche in Europa, negli ultimi 25 anni è esploso come attore di soap opera, girandone tante di grande successo, tra cui ‘Botineras' arrivata anche in Italia.

Sancho attualmente è nel pieno della stagione teatrale e dunque il contatto ravvicinato col pubblico favorisce la possibilità di essere scambiato con Cavani. Da qui la decisione di andare in giro con la maglietta che chiarisce che lui non è il Matador, attualmente accasato proprio in Argentina al Boca Juniors e fermo ai box per un infortunio muscolare. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram, con un bel sorriso che fa capire il contesto scherzoso, l'attore si mostra peraltro con un look molto simile a quello di Cavani, con capelli lunghi e pizzetto.

"Dopo alcuni giorni di stagione ho deciso che questa sarà la mia divisa per quest'estate a Villa Carlos Paz! – ha scritto Sancho a corredo delle foto, riferendosi a un noto teatro argentino – A volte la tua maglietta parla da sola, è la miglior maglietta personalizzata di sempre". Adesso sarà davvero difficile essere preso per Cavani…