Esplode la febbre per la coreografia dei tifosi della Norvegia: il “viking row” sbarca in Parlamento

L’esultanza dei tifosi norvegesi sugli spalti degli stadi dei Mondiali, che ha fatto il giro del mondo a corollario dei gol di Haaland è sfuggita di mano, diventando virale. A tal punto che anche i deputati norvegesi hanno deciso di riproporla durante una seduta.

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Una vera e propria "febbre mondiale", scatenata dalla particolarissima e originale coreografia che da sempre accompagna le gesta della Norvegia e che ha avuto una ribalta mai così forte prima d'ora grazie al riverbero mediatico ottenuto al debutto ai Mondiali. In occasione della vittoria della Norvegia sull'Iraq con la doppietta di Erik Haaland, sugli spalti è andata in scena una gigantesca "viking row": tutti i tifosi hanno mimato il gesto di remare sulle tradizionali imbarcazioni vichinghe. Scatenando l'emulazione globale, fino ad arrivare nello stesso Parlamento di Oslo, dove i deputati hanno interrotto la seduta per replicare il gesto in onore della propria Nazionale.

Tutto è esploso proprio al debutto della Norvegia ai Mondiali lo scorso 17 giugno 2026 a Boston contro l’Iraq, nella partita vinta 4-1 con doppietta di Haaland. Migliaia di tifosi arrivati dagli Stati Uniti e dalla Norvegia hanno trasformato gli spazi pubblici in un grande spettacolo in puro stile "vichingo". Uno dei momenti iconici è avvenuto prima del fischio di inizio e fuori dallo stadio, per strada e sulle scale mobili tra maglie rosse, bandiere e qualche elmo vichingo. I tifosi si sono seduti a terra e hanno iniziato a vogare, creando un effetto onda ipnotico e virale. Che poi si è centuplicato all'interno dello stadio con migliaia di tifosi tutti uniti nel "viking row".

Il "Viking Row" sbarca anche in Parlamento: sessione interrotta a suon di "Ro!"

Una coreografia che è diventata una moda mondiale che ha coinvolto tutti, a tal punto che lo stesso Parlamento norvegese ha ceduto alla tentazione: il giorno dopo il debutto vincente di Haaland e compagni, giovedì 18 giugno, durante una sessione ufficiale, i deputati hanno interrotto i lavori per fare il "Viking Row" tutti insieme in aula, in segno di sostegno alla nazionale, mentre remano e cantano al ritmo di "Ro!" scandito dai tamburi e guidati dal presidente Masud Gharahkhani.

Il "Viking Row" nasce direttamente dall’eredità storica e tradizionale della Norvegia: una coreografia collettiva in cui i tifosi simulano il movimento sincronizzato dei rematori su una lunga nave vichinga, spesso accompagnati dal coro ritmato "Ro! Ro!" che in norvegese significa "Remate!". Si ispira alle antiche longship, imbarcazioni agili con equipaggi numerosi che remavano coordinati e che i tifosi norvegesi l’hanno trasformata in un vero e proprio rito quasi tribale, per celebrare le proprie radici storiche e l’energia della nazionale, facendole superare i classici canoni delle semplici coreografie .

Da sempre accompagna le gesta sportive delle nazionali norvegesi, non è assolutamente una novità ma l'esplosione mediatica e la "febbre" collettiva è esplosa proprio in occasione dei Mondiali 2026, lo scorso 17 luglio, quando i tifosi norvegesi l'hanno proposta e riproposta, sono diventati ben presto virali e imitati da tutti, in ogni parte del globo.