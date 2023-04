Il ritorno di Taarabt: segna un gol fantastico, poi l’entrata assassina e il cartellino rosso L’ex milanista Adel Taarabt a quasi 34 anni dispensa ancora il suo talento sui campi di calcio, ma anche i suoi limiti caratteriali sono sempre gli stessi. Negli Emirati Arabi il marocchino segna un gol meraviglioso, poi dopo pochi secondi commette una follia.

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso ci si chiede che tipo di carriera avrebbero avuto alcuni calciatori dotati di grande talento ma non assistiti in ugual misura da carattere e testa. Adel Taarabt è un esempio perfetto di questa categoria di giocatori: i tifosi del Milan ricordano bene come il centrocampista marocchino dava del tu al pallone durante il semestre di prestito nella prima metà del 2014 (4 gol e 2 assist in 16 partite), ma anche come la continuità non fosse esattamente il suo punto forte.

Adel Taarabt in maglia Milan nel 2014

Nell'estate di quell'anno il club rossonero non riscattò Taarabt, che poi tra il ritorno al QPR e qualche annata incostante al Benfica (in mezzo anche una stagione al Genoa) non sarebbe più riuscito a riportare la propria carriera a quel livello cui sembrava destinato da giovane. Oggi, a quasi 34 anni, il marocchino gioca nell'Al Nasr, formazione di Dubai: nel campionato degli Emirati Arabi distilla le ultime gocce del suo talento, che è ancora lì tutto da vedere. Ma anche gli aspetti meno positivi del Taarabt calciatore sono gli stessi, come dimostra quanto accaduto nell'ultima giornata del torneo emiratino.

L'Al Nasr (che naviga nelle zone medio-basse della classifica) ospitava in un match di cartello la capolista Shabab Al-Ahli ed è riuscito ad acciuffare il 2-2 finale proprio all'ultimo respiro, grazie a un meraviglioso gol in rovesciata di Taarabt, che spalle alla porta a centro area ha stoppato di petto un cross dalla sinistra e ha sforbiciato in rete rubando il tempo a difensori e portiere. La gioia per il gol, tanto bello quanto importante, è stata tale che il marocchino si è tolto la maglia nell'esultanza: l'arbitro ovviamente non ha potuto fare altro che ammonirlo.

Neanche il tempo di mettere la palla al centro, che Taarabt ha falciato un calciatore dello Shabab Al-Ahli: un fallo bruttissimo, che gli è valso il secondo giallo e l'inevitabile espulsione.

Genio e sregolatezza, sempre: Adel non cambierà mai. Intanto il suo club ha mandato un messaggio alla FIFA: quel gol lì va tenuto in considerazione per il premio Puskas a fine anno…