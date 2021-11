Il rinnovo di Pioli è più vicino dopo il trionfo con l’Atletico: “Col Milan empatia generale” Stefano Pioli artefice dell’impresa del Milan in casa dell’Atletico Madrid in Champions ha confermato che il discorso per il rinnovo contrattuale è in discesa.

A cura di Marco Beltrami

Il suo Milan ha vissuto un'altra notte magica. Stefano Pioli è arrivato quasi in punta di piedi in rossonero ed è stato quasi sul punto di ricevere il benservito per lasciare il posto a Rangnick. Poi però con la forza delle idee e del lavoro, il mister ha conquistato tutti a suon di risultati e oggi si gode un'altra soddisfazione. Quella di una vittoria in casa dell'Atletico Madrid, per rimettere in sesto la classifica di un girone di Champions che sembrava compromesso e tornare in gioco per una qualificazione che sarebbe davvero un risultato eccezionale. Un'ulteriore conferma della bontà della decisione del club pronto a formalizzare il rinnovo del contratto di Pioli.

Un'ulteriore conferma di come il discorso sia in discesa è arrivata proprio dal diretto interessato nel post-partita dell'impresa in casa dell'Atletico Madrid. Ai microfoni di Amazon Prime, Pioli ha parlato di come sia totale la sintonia con la dirigenza rossonera: "Firmato il rinnovo? Ancora no… ma col club siamo in piena sintonia anche perché c'è stima e fiducia reciproca. C'è un'empatia generale e deve continuare tutto così. È il lavoro che fa la differenza, le qualità, le idee e soprattutto i risultati. La firma arriverà". E chissà che già nei prossimi giorni non arrivino gli annunci con le indiscrezioni che parlano di un possibile rinnovo biennale a 4 milioni di euro a stagione.

Un premio al grande lavoro di Pioli che ora tornerà ora a concentrarsi sul campionato, con la squadra rossonera capolista a braccetto col Napoli e pronta a sfidare il Sassuolo. E anche per il futuro della stagione l'allenatore del Milan potrà contare su una risorsa importante e galvanizzata dal gol vittoria all'Atletico, ovvero Junior Messias, arma in più dei rossoneri: "La sua è una bellissima storia, ma credo che sia solo all'inizio. Ha avuto tante difficoltà appena arrivato ma ha belle caratteristiche e darà un bel supporto alla squadra, ha ottime qualità".