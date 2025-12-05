Serie A
video suggerito
video suggerito

Il rigore di Milinkovic-Savic del Napoli è diventato virale: ha calciato con una potenza inaudita

Il penalty battuto dal portiere del Napoli è stato impressionante e ha fatto il giro del mondo. Ma il numero uno serbo non è nuovo a prodezze balistiche del genere.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il calcio di rigore di Vanja MilinkovicSavic del Napoli ha fatto il giro del mondo e non (solo) perché il portiere ha mostrato freddezza e una precisione chirurgica ma soprattutto per la potenza e la velocità che ha caratterizzato il suo tiro. Una "bordata" scagliata alla velocità di 125-130 km/h che, secondo alcune stime, fanno di quella conclusione una delle più "efficaci" della storia eseguite dal dischetto. Caprile del Cagliari (ex di turno) non ha avuto nemmeno il tempo di accennare il movimento: impossibile intercettare quella traiettoria, ha visto partire la palla poi l'ha sentita insaccarsi. Stupefacente anche la reazione dello stesso numero uno degli azzurri: fatto quel che doveva, è tornato tra i pali per parare il penalty che avrebbe poi spianato la strada per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Il portiere dei partenopei ha dissimulato soddisfazione nelle interviste del dopo gara. Anzi, approfittando della vicinanza di Buongiorno (che era con lui anche al Torino e ne conosce bene le peculiarità tecniche) ha perfino scherzato. "Se è per questo, ho tirato meglio di Alessandro… – le parole dell'estremo difensore -. Scherzi a parte, ci sono molti nuovi rigoristi e molto bravi. La cosa importante è che io abbia segnato. Io? Mi alleno solo a pararli".

Il penalty del portiere serbo tra i più potenti della storia

Milinkovic-Savic non è nuovo a performance balistiche di questo tipo. Otto anni fa, quando era al Toro e in panchina c'era Sinisa Mihajlovic (suo estimatore), fece tremare la traversa del Carpi su punizione. E spesso è stato scelto dagli allenatori per i calci piazzati, un aspetto tecnico che cura in allenamento (vi fece riferimento Lyanco che lo ebbe come compagno di squadra in granata).

Leggi anche
Felici ha calciato il rigore col crociato rotto contro il Napoli: ha stretto i denti ed è andato sul dischetto

Ecco perché ha destato molta impressione la staffilata scagliata dagli undici metri al punto da metterla a confronto con altri tiri su rigore passati all'attenzione della cronaca. Uno dei più recenti è quello di Chloe Kelly (2023): ai Mondiali femminili realizzò il penalty decisivo con la Nigeria nei quarti di finale toccando 110,79 km/h. Un parametro superiore a quello dell'algerino Saïd Benrahma: nel 2022 l'allora giocatore del West Ham registrò i 107,2 km/h, mentre (sempre in Premier League) Alexander Isak portò l'asticella a 108 km/h.

@fifawomensworldcup

Chloe Kelly’s winning penalty v Nigeria. WHAT. A. MOMENT. #FIFAWWC #WWCTikTok

♬ Outro – M83

Quanto alla classifica dei tiri più potenti nella storia del calcio, il brasiliano Ronny Heberson resta l'autore della "cannonata" più devastante: con addosso la maglia dello Sporting Lisbona lasciò partire una conclusione che toccò i 221 km/h.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Napoli
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Ad Abu Dhabi da oggi si lotta per il Mondiale di F1: sono iniziate le prime prove libere
Chi ha pagato il conto della cena di fine anno dei piloti di F1 ad Abu Dhabi: sempre il solito Hamilton
Verstappen si divora Norris e Piastri in conferenza: una masterclass di comunicazione
Fernando Alonso sa già chi vincerà il Mondiale di Formula 1: "Per il 20° anno non sarà il miglior pilota"
Norris e Piastri messi davanti al domandone sugli ordini di scuderia ad Abu Dhabi: solo uno risponde
Formula 1, Gran Premio di Abu Dhabi: gli orari TV8 e dove vedere in TV e streaming la gara decisiva
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views