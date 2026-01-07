Il rigore di Enzo Le Fee è horror: il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi

L’ex centrocampista della Roma ha provato il ‘cucchiaio’ durante Brentford-Sunderland, ma la conclusione di Le Fee è uscita malissimo. Per Kelleher la parata è stata semplicissima.

Il rigore ‘a cucchiaio' è probabilmente quello più rischioso in assoluto. Se riesce è una goduria, come accadde a Totti nella famosa partita degli Europei Italia-Olanda, ma chi lo sbaglia davvero finisce nel mirino di chiunque. Enzo Le Fee lo ha provato e lo ha eseguito in modo orrendo durante la partita di Premier League tra Brentford e Sunderland.

Brentford-Sunderland

Il Sunderland è stata la grande rivelazione della Premier League. I Black Cats in un paio d'anni sono passati dalla terza serie ai piani alti del calcio inglese, contro il Brentford volevano mettere altri punti in cascina. Ma è finita malissimo. Perché il Brentford è in un periodo di forma straordinario e si è imposto per 3-0 ed ora è in zona Champions. Ma quando il punteggio era solo di 1-0 l'incontro si sarebbe potuto livellare, esattamente al 60′ quando il Sunderland ha avuto la chance di pareggiare su calcio di rigore.

Il cucchiaio orrendo di Enzo Le Fee

Enzo Le Fee, però, ha deciso di provare a sorprendere il portiere avversario provando il cucchiaio, che in tutto il mondo in realtà è noto come il ‘Panenka'. L'esecuzione è stata terrificante. Il francese calcia e lo fa malissimo. Kelleherer, ex portiere del Liverpool, ringrazia. L'irlandese non deve nemmeno fare fatica, non si muove, il pallone lo blocca e lo neutralizza senza fare un minimo di fatica. La partita di fatto finisce lì, il Sunderland stacca la spina e il Brentford fa altri due gol. E chissà se ora Enzo Le Fee, che nella passata stagione è stato per sei mesi alla Roma, verrà confermato come rigorista del Sunderland, scivolato al nono posto. Mentre il Brentford fa festa doppia, perché ora è quinto in Premier League.