Il retroscena di Chiellini sulla sua carriera: “Sono stato realmente a un passo dal Real Madrid” Dagli Stati Uniti Chiellini ha svelato un piccolo retroscena della sua carriera che avrebbe potuto portarlo a vestire la maglia del Real Madrid.

A cura di Ada Cotugno

Giorgio Chiellini sarebbe potuto sbarcare in Spagna: è la rivelazione fatta dal difensore nel corso della diretta Fanast Rft su Discord. La carriera della bandiera della Juventus avrebbe potuto prendere una piega diversa con l'approdo al Real Madrid.

"Una volta sono stato realmente vicino al Real Madrid. Davide Lippi, il mio procuratore, lo sa meglio di me perché queste cose non mi interessavano tanto. Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare però quella volta siamo stati davvero ad un passo al mio trasferimento al Real Madrid".

La tentazione era forte, soprattutto per la voglia di Chiellini di provare a misurarsi in un campionato diverso da quello italiano dove ha trascorso tutta la sua carriera: "A posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza perché sono uno a cui piace molto viaggiare. Nella mia carriera mi era mancato scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare a calcio negli Stati Uniti".

Dal 2022 il difensore veste la maglia dei Los Angeles FC, squadra con la quale ha vinto un campionato e una MLS Supporters' Shield. Ritornando sull'interessamento del Real Madrid, Chiellini ha ammesso che avrebbe avuto qualche difficoltà ad adattarsi ai ritmi del calcio spagnolo, non congeniale per le sue caratteristiche.

"Probabilmente sarei stato un difensore più adatto al calcio inglese, ma anche lì quando superi i 30 anni è complicato stare dietro al tipo di gioco anche perché in quei campionati dopo 2-3 stagioni trovano sempre giocatori giovani che ti sostituiscono"

Alla fine il trasferimento in Liga non è andato a buon fine, ma Chiellini non ha nessun rimpianto per come è andata a finire la sua carriera, legata indissolubilmente ai colori della Juventus: "È stato un onore l'interessamento del Real Madrid, ma posso dire di essere felicissimo per com'è andata dopo. Arrivare a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti".