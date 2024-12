Il recupero di Valencia-Real Madrid è già un caso: servirà il via libera del sindacato dei giocatori

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Anche in Liga è tempo di programmare i recuperi per togliere definitivamente gli asterischi dalla classifica. La tragedia del ciclone Dana che si è abbattuto sulla città di Valencia circa un mese fa ha costretto la federazione a rimandare la partita contro il Real Madrid per la drammaticità della situazione vissuta dalla città. Ma adesso l'incubo è alle spalle e anche il calcio può riprendere la sua marcia con la partita che dovrà essere recuperata a stretto giro.

Secondo AS la prima data utile proposta, compatibilmente ai calendari intasati delle due squadre, è il 2 gennaio 2025 alle ore 20:00 ma c'è un grande problema con il sindacato dei giocatori: si tratterebbe della prima partita dell'anno in Liga ma ricade nel periodo di vacanza concesso ai club e questo crea già un enorme caos con un mese di anticipo.

Perché in Liga non si può giocare il 2 gennaio

Sembra un'assurdità, eppure la prima data utile per il recupero di Valcencia-Real Madrid è un giorno dove tecnicamente in Spagna non si dovrebbe giocare. La partita potrebbe essere ricalendarizzata per il prossimo 2 gennaio ma sarà fondamentale avere il via libera del sindacato dei giocatori che in questo caso ha un forte potere decisionale. Perché spetta tutto a questo organo?

Di norma, come riportato dal quotidiano spagnolo, nel contratto collettivo dei giocatori della Liga è previsto un periodo di vacanza che dal 23 dicembre al 2 gennaio compreso, dunque la prima giornata utile sarebbe il giorno successivo, il 3 gennaio 2025. Per poter scendere in campo prima della fine delle vacanze natalizie bisognerà avere il consento del sindacato AFE che dovrà essere d'accordo. Valencia e Real Madrid hanno già dato la disponibilità a giocare, ma manca il parere decisivo che è proprio quello dei giocatori coinvolti che formalmente non si sono ancora espressi.