Ancelotti parla alla squadra prima dell'Arsenal, la tensione è altissima al Real: "Ha alzato la voce" Ancelotti parla alla squadra prima dell'Arsenal, la tensione è altissima in casa Real Madrid: "Ha alzato la voce. Il colloquio è durato una decina di minuti, non c'è stata risposta dai giocatori".

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid sta per affrontare il primo crocevia della stagione e la tensione è altissima a Valdebebas. La squadra di Carlo Ancelotti si appresta ad affrontare la partita dei quarti di ritorno di Champions League contro l'Arsenal e dovrà cercare un'impresa dopo la sconfitta per 3-0 a Londra nel primo round.

I tifosi del Real sperano di vivere un'altra serata indimenticabile al Santiago Bernabéu, provando a portare a casa una delle loro consuete imprese europee, ma questa volta i Blancos dovranno superarsi perché il passivo è veramente importante.

Ancelotti raduna la squadra prima dell'Arsenal: "Ha alzato la voce"

Si parla di un grande fermento all'interno dello spogliatoio del Real Madrid e, secondo quanto riportato dal programma "Tiempo de Juego " della Cadena COPE, l'ultimo episodio si sarebbe verificato prima dell'allenamento di lunedì.

Secondo il giornalista Miguel Ángel Díaz, Carlo Ancelotti avrebbe radunato i suoi giocatori per parlare dell'importanza della partita e per capire i problemi che sta riscontrando la squadra in questo periodo. L'allenatore italiano avrebbe alzato la voce in più di un'occasione durante questa conversazione con la squadra: "La tensione è palpabile a Valdebebas. È stata una stagione difficile per Ancelotti, forse la più dura del suo secondo periodo alla guida del Real Madrid, e nonostante la vittoria contro l'Alavés , sta cercando di individuare gli aspetti che non vanno".

Diaz ha aggiunto che "oggi, prima dell'allenamento, ha incontrato i suoi giocatori prima di scendere in campo e mi hanno detto che ha cercato di motivarli, ha alzato la voce. Il colloquio è durato una decina di minuti, non c'è stata risposta dai giocatori, che hanno ascoltato attentamente il loro allenatore. Ha chiesto loro un po' delle solite cose: impegno, un atteggiamento positivo mercoledì e uno sforzo in più perché c'è molto in gioco contro l'Arsenal. A poco a poco Ancelotti si è scaldato, e l'ho visto visibilmente arrabbiato".

In casa Real si respira un'aria molto pesante: in Liga è a -4 dal Barcellona e la Champions rischia di finire ai quarti.