Il Real Madrid è letteralmente falcidiato dagli infortuni. Ad essere vittima di diversi problemi fisici, sono principalmente gli uomini più importanti della rosa di Zinedine Zidane. E così, dopo Sergio Ramos, che dopo l'operazione al ginocchio dovrà star fermo per due mesi, anche Marcelo è attualmente infortunato. Il terzino sinistro, così come comunicato ufficialmente dal club spagnolo, dopo i test effettuati dallo staff medico del Real, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro.

La situazione è in evoluzione con il giocatore che ora rischia seriamente di saltare anche lui l'andata per gli ottavi di Champions League contro l'Atalanta in programma il prossimo 24 febbraio. Il brasiliano era uscito al 66’ della sfida di martedì sera giocata e vinta dai ragazzi di Zidane contro il Getafe. Un infortunio muscolare al polpaccio che sarà da monitorare con attenzione e che mette ora le Merengues nelle condizioni di dover ricorrere agli straordinari per poter comporre una difesa degna di nota in vista degli ottavi di finale.

Al momento i tempi di recupero di Marcelo non sono stati annunciati dal Real Madrid che ha solo sottolineato l'entità dell'infortunio del giocatore. Dalla Spagna si pensa che il giocatore non possa rientrare prima di 3 settimane, il che fa presupporre che sicuramente salterà quantomeno la sfida d'andata contro la squadra di Gasperini in Champions. Più fiducia per il ritorno in programma il 16 marzo a Madrid.

Nel frattempo però Zidane dovrà fare la conti degli infortunati con la sfortuna che pare essersi accanita contro le Merengues. Marcelo è infatti solo l'ultimo di una lunga serie di infortunati che, oltre a Sergio Ramos, si va ad aggiungere ai vari Carvajal, Hazard, Valverde, Militao, Odriozola, Rodrygo e Lucas Vazquez finiti ai box tempo prima.